Wygrywamy z Chorwacją – Polska jedzie na Mistrzostwa Świata!!!

Zrobili to! Reprezentacja Polski koszykarzy po nerwowym meczu wygraliśmy z Chorwacją 77:69. Jedziemy na Mistrzostwa Świata do Chin, po raz pierwszy od 52 lat!

Zaczęło się po prostu tragicznie. Sparaliżowani, mało agresywni w ataku Polacy zaliczali kolejne straty i aż przez pierwsze 7 minut meczu nie potrafli zdobyć punktu. Chorwaci zaczęli od 9:0, po chwili było już nawet 14:0 dla gospodarzy!

Iskrą, która przebudziła naszą drużynę było wejście Michała Sokołowskiego, przebojowego, potrafiącego wyszarpać piłkę i wymusić faul. Razem z Mateuszem Ponitką (wspaniałe bloki!) pociągnęli zespół. Przegrywaliśmy 8:16 po 1. kwarcie.

Przy słabej dyspozycji AJ Slaughtera, lepiej wyglądaliśmy w ataku, gdy grę prowadził Łukasz Koszarek. Po celnej trójce Ponitki było już zaledwie 18:20, ale potem znów trafiła się seria juniorskich strat. Mieliśmy po prostu farta, że Chorwaci grali równie słabo i nie odskoczyli na dobre.

Do przerwy Polska przegrywała tylko 32:36. „Tylko” zważywszy na bardzo złą grę w ataku (28% z gry) oraz 10 strat w I połowie.

Po przerwie wreszcie mieliśmy więcej opcji w ataku, Polacy wyglądali też w końcu na rozluźnionych. Dwie trójki z rzędu trafił Adam Waczyński, kilka ładnych akcji pokazał AJ Slaughter, któremu znacznie lepiej grało się na dwójce, u boku Koszarka. Potem swoją chwilę miał także sam „profesor” Koszarek – także on dwukrotnie trafił z dystansu i po 3 kwartach prowadziliśmy 61:59, grając lepiej, gdy Mike Taylor wybierał niższe ustawienia.

W czwartej kwarcie utrzymywaliśmy przewagę, mimo kłopotów na linii rzutów wolnych. Faule wymuszał niezawodny Ponitka, ważną trójkę trafił Sokołowski. Bardzo przydało się doświadczenie Koszarka, grającego jak na weterana przystało.

Bylismy minimalnie lepsi i potrafiliśmy utrzymać minimalną przewagę. Wygrana daje mundial! (tak, jest jeszcze możliwość kosmicznego zbiegu okoliczności, który nam mógłby go w teorii zabrać, ale to się nie wydarzy)

Tomasz Sobiech

