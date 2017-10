Wyniki I ligi: Biofarm ograł Polonię, KKompromitacja

Zespół z Leszna w środowej, 5. kolejce, przegrał pierwszy mecz w sezonie, Noteć pierwszy mecz wygrała. A KK Warszawa zagrało spotkanie straszne: przegrało w Kutnie 25(!!!):62.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

8/51 z gry, ledwie 2 punkty w trzeciej kwarcie, aż 24 straty – ciężko to sobie w ogóle wyobrazić. Ok, Polfarmex ma niezłą drużynę, na razie ma bilans 4-0, ale 25 punktów w meczu?!

KK utknęło na końcu tabeli, a Polfarmex robi swoje – ogrywa słabszych rywali, jest jedynym niepokonanym zespołem obok Spójni (5-0, w środę wygrała z Astorią 89:84). Ale już w sobotę niepokonany zespół będzie tylko jeden – Spójnia przyjedzie właśnie do Kutna.

Najciekawszy mecz kolejki odbył się w Poznaniu, gdzie Biofarm Basket toczył wyrównany bój z Jamalex Polonią 1912 Leszno, wygrał tylko 71:68. W zespole gości nieskuteczny był tym razem Kamil Chanas (3/13 z gry), a Biofarm miał silny duet pod koszem: Adam Metelski zdobył 22 punkty i miał 8 zbiórek, a Filip Struski zaliczył double-double 12+12. Jakub Fiszer, o którym niedawno pisaliśmy, tym razem nie trafiał (1/6 z gry), ale do 10 punktów dodał 7 asyst.

Na wyjeździe wygrały R8 Basket (84:67 w Prudniku, 31 punktów Michaela Hicksa i 25 Jakuba Załuckiego), Sokół Łańcut (82:63 z Tarnobrzegu (21 punktów i 16 zbiórek Rafała Kulikowskiego) i GKS Tychy (97:90 w Siedlcach).

Nieoczekiwanie wygrała też – po raz pierwszy – Noteć, która zwyciężyła grający w kratkę Śląsk 74:66.









5 kolejka I ligi:

Biofarm Basket Poznań – Jamalex Polonia 1912 Leszno 71:68

Polfarmex Kutno – KK Warszawa 62:25

Spójnia Stargard – Enea Astoria Bydgoszcz 89:84

Noteć Inowrocław – Śląsk Wrocław 74:66

Energa Kotwica Kołobrzeg – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 67:80

SKK Siedlce – GKS Tychy 90:97

Pogoń Prudnik – R8 Basket AZS Politechnika Kraków 67:84

Siarka Tarnobrzeg – Sokół Łańcut 63:82

Pauzowała Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Tabela – TUTAJ.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>