Wyniki I ligi: Chanas, Hyży, Sewioł – moc Wrocławia

30 punktów Kamila Chanasa, 29 punktów Wiktora Sewioła, wygrana Śląska. W 7. kolejce mieliśmy też oczywiście kolejne wysokie zwycięstwo niepokonanej Spójni.

Ok, Spójnia (bilans 7-0) urządziła sobie demolkę w meczu z Nysą (91:61), ale to było oczywiste – grały najlepsza z najgorszą drużyną ligi. 26 punktów (11/14 z gry) i 10 zbiórek miał Hubert Pabian, Spójnia idzie jak burza.

Ale w 7. kolejce mieliśmy też kilka ciekawych akcentów wrocławskich. Po pierwsze: po zmianie trenera na Radosława Hyżego wygrał Śląsk – 74:69 w Prudniku z Pogonią. Osłabioną Pogonią, warto zaznaczyć, ale jednak. Wrocławianie mają bilans 3-4, może to początek marszu w górę.

Świetnie wypadł też wrocławianin Kamil Chanas, który zdobył aż 30 punktów dla Polonii. Drużyna z Leszna wysoko, 108:85, wygrała w Tychach. 32-letni strzelec był bardzo skuteczny, miał 12/13 z gry. Jego średnia punktowa z sezonu skoczyła do 19,4 na mecz.

Najlepsze spotkanie w karierze rozegrał też pochodzący z Jaworzna, ale kojarzony też z Wrocławiem (występy w WKK) Wiktor Sewioł. 20-letni skrzydłowy Siarki rzucił aż 29 punktów (świetne 13/17 z gry) i miał 9 zbiórek w meczu, w którym jego zespół pokonał 77:68 Astorię.









7. kolejka I ligi:

Energa Kotwica Kołobrzeg – Sokół Łańcut 77:85 (awansem, 9 października)

Pogoń Prudnik – Śląsk Wrocław 69:74

Spójnia Stargard – Zetkama Doral Nysa Kłodzko 91:61

GKS Tychy – Jamalex Polonia 1912 Leszno 85:108

Siarka Tarnobrzeg – Enea Astoria Bydgoszcz 77:68

W niedzielę:

Noteć Inowrocław – Polfarmex Kutno (17)

SKK Siedlce – Elektrobud-Investment ZB Pruszków (18)

14 stycznia:

Biofarm Basket Poznań – R8 Basket AZS Politechnika Kraków

Pauzuje KK Warszawa

