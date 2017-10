Wyniki I ligi: Fajna bitwa w Tychach

Biofarm prowadził długo, ale ostatnią kwartę GKS wygrał aż 35:19 i całe spotkanie – 95:91. Niepokonane wciąż są Polonia i Polfarmex.

Śniadanie Mistrzów – wygrywaj rano ze Sklepem Koszykarza >>

W sobotę w Tychach gospodarze zaczęli świetnie, po 10 minutach prowadzili 31:16. Ale drużyna z Poznania szybko się pozbierała i znów dzięki dobrej grze Jakuba Fiszera nie tylko odrobiła straty, co wyszła na prowadzenie. I to wysokie.

Po trzech kwartach było 72:60 dla gości, ale doświadczony zespół z Tychów nagle zaczął grać świetnie. Rozkręcali się szczególnie Norbert Kulon (19 punktów, 7 zbiórek, 6 asyst), Dawid Słupiński (17 punktów) i Marcin Kowalewski (24). Biofarm nie potrafił ich zatrzymać.

W całym meczu Biofarm miał świetną skuteczność z gry (59 proc.), ale tyszanie przeciwstawili mu dobrą grę na deskach (35:25) oraz dbałość o piłkę (tylko 8 strat). Fiszer zdobył dla gości 21 punktów, Mikołaj Kurpisz dodał 20.

Tychy mają po tym meczu bilans 3-1, a Biofarm – 2-1.

O meczu w Krakowie, gdzie Siarka bardzo pewnie pokonała R8 Basket, już pisaliśmy. W 4. kolejce warto odnotować wygrane niepokonanych Polonii i Polfarmeksu. Kolejny dobry mecz w Sokole rozegrał Bartłomiej Karolak (19 punktów), a Pogoń uratowała minimalne zwycięstwo w Pruszkowie

4. kolejka I ligi:

Jamalex Polonia 1912 Leszno – Energa Kotwica Kołobrzeg 92:75

Sokół Łańcut – Noteć Inowrocław 92:77

Polfarmex Kutno – Zetkama Doral Nysa Kłodzko 57:43

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – Pogoń Prudnik 71:72

R8 Basket AZS Politechnika Kraków – Siarka Tarnobrzeg 72:88

GKS Tychy – Biofarm Basket Poznań 95:91

W niedzielę:

Śląsk Wrocław – Spójnia Stargard (godz. 19)

KK Warszawa – Enea Astoria Bydgoszcz (godz. 19)

Pauzuje:

SKK Siedlce

