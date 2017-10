Wyniki I ligi: Moc Spójni i Polonii, pogoń Siarki

Zespołu ze Stargardu i Leszna pokonały solidnych rywali i mają już bilanse 3-0. Kotwica niespodziewanie ograła GKS Tychy, pierwsze zwycięstwo odniosła Siarka.

W sobotę jeden z najciekawszych meczów 3. kolejki odbył się w Prudniku – Pogoń to groźny zespół, szczególnie w swojej hali, ale Polonia zdołała wygrać 75:63. Po trzech kwartach goście prowadzili tylko trzema punktami, ale w ostatniej odjechali. Znów dobry występ zaliczył Kamil Chanas (16 punktów, 4 zbiórki, 4 asyst), nieźle zaprezentował się 18-letni rozgrywający Jakub Kobel (12 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty).

W zespole Pogoni 17 punktów rzucił Paweł Bogdanowicz. Mniej skuteczny był Grzegorz Mordzak – tylko 3/11 z gry.

Drugi interesujący mecz obył się w Stargardzie, gdzie spotkały się niepokonane Spójnia i Sokół. Goście do przerwy grali bardzo dobrze, prowadzili 47:41. Jednak w drugiej połowie zespół Krzysztofa Koziorowicza zdemolował Sokoła, przez 20 minut było 51:20.

Spójnia wygrała ostatecznie 92:67 – 23 punkty i 10 zbiórek zdobył dla niej Hubert Pabian, 22 i 8 dodał Marcin Dymała.

W Tarnobrzegu wydawało się, że Siarka przegra trzeci kolejny mecz, ale w ostatniej części gospodarze zniszczyli zespół z Pruszkowa 31:11. 22 punkty (5/7 za trzy) zdobył Jakub Zalewski, 18 punktów rzucił Dawid Rypiński, z dobrej strony pokazał się Wiktor Sewioł (12).

Na uwagę zasługuje też zwycięstwo Kotwicy z GKS Tychy. Gospodarze zwyciężyli 89:81 demolując rywali na deskach (44:30). 13 punktów i 19 zbiórek miał Łukasz Bodych, 20 punktów rzucił Adrian Suliński.









3. kolejka I ligi:

Sobota:

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Enea Astoria Bydgoszcz 79:98

Pogoń Prudnik – Jamalex Polonia 1912 Leszno 63:75

Spójnia Stargard – Sokół Łańcut 92:67

Siarka Tarnobrzeg – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 85:78

Energa Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy 89:81

Niedziela:

KK Warszawa – Śląsk Wrocław (15)

Biofarm Basket Poznań – SKK Siedlce (15)

Noteć Inowrocław – R8 Basket AZS Politechnika Kraków (18)

