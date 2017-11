Wyniki I ligi: Paweł Dzierżak ograł Śląsk

Pierwsze spotkanie w sezonie wygrała Nysa, a już czwarte z rzędu – Znicz Pruszków. W ścisłej czołówce ciągle są Sokół i Polfarmex, który pokonał Siarkę w meczu spadkowiczów z PLK.

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>

Najciekawsze, póki co, spotkanie 8. kolejki odbyło się we Wrocławiu, gdzie Śląsk – po zwycięstwie w Prudniku w debiucie Radosława Hyżego w roli trenera – podejmował Kotwicę. I był faworytem, zresztą do przerwy prowadził 43:27.

Jednak po przerwie skutecznie zaczął grać Łukasz Bodych (w sumie 20 punktów), a grą bardzo dobrze kierował Paweł Dzierżak. Rozgrywający Kotwicy w czwartej kwarcie zdobył 6 punktów, w tym zwycięskie na 4 sekundy przed końcem. W sumie miał 16 punktów, 7 zbiórek, 8 asyst i 4 przechwyty.

Dobre spotkanie dla Nysy rozegrał za to 19-letni strzelec Dominik Rutkowski, który rzucił 22 punkty i pomógł swojej drużynie wygrać mecz słabeuszy. Na uwagę zasługuje też rosnąca forma drużyny z Pruszkowa, która rozbiła rozczarowujący GKS Tychy – Znicz wygrał czwarty kolejny mecz, awansował na piąte miejsce w tabeli.

Przynależność do czołówki potwierdziły za to Sokół i Polfarmex, które pewnie pokonały solidne Biofarm i Siarkę. Po 21 punktów dla zwycięzców rzucili Bartłomiej Karolak i Arkadiusz Kobus. A Astoria efektownie zlała słabą Pogoń grającą bez Grzegorza Mordzaka. Po tej porażce klub z Prudnika, który ma bilans 2-6, zwolnił trenera Macieja Maciejewskiego.

8. kolejka:

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Noteć Inowrocław 90:84

Sokół Łańcut – Biofarm Basket Poznań 83:70

Polfarmex Kutno – Siarka Tarnobrzeg 82:76

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – GKS Tychy 92:71

Śląsk Wrocław – Kotwica Kołobrzeg 73:74

Enea Astoria Bydgoszcz – Pogoń Prudnik 101:69

W niedzielę:

KK Warszawa – Spójnia Stargard (15)

R8 Basket AZS Politechnika Krakowska – SKK Siedlce (16)

Pauzuje Jamalex Polonia 1912 Leszno

Wyniki, statystyki i tabele znajdziesz TUTAJ.

PLK, NBA – obstawiaj na UNIBET i wygrywaj kasę! >>