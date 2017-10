Wyniki I ligi: R8 Basket, Śląsk i Biofarm w górę

Zespoły z Krakowa, Wrocławia i Poznania wyraźnie wygrały niedzielne mecze 3. kolejki i dobiły do szerokiej czołówki w tabeli.

Na czele I ligi po trzech meczach są Spójnia Stargard i Jamalex Polonia 1912 Leszno (bilanse 3-0), ale niepokonane są także Biofarm Basket Poznań i Polfarmex Kutno (już pauzowały, bilanse 2-0). Pięć innych drużyn też ma po dwie wygrane, wśród nich są R8 Basket AZS Politechnika Kraków i Śląsk Wrocław.

W niedzielnych spotkaniach emocji nie było, Biofarm, R8 i Śląsk duże przewagi budowały w drugiej lub trzeciej kwarcie. Odnotować trzeba aż 30 punktów zdobytych przez Jakuba Fiszera z Biofarmu, który przeciwko SKK Siedlce miał 12/16 z gry, w tym 4/4 za trzy.

Warto wspomnieć o 24 punktach Michaela Hicksa dla R8, oraz o występie Adriana Mroczka-Truskowskiego, który zagrał dla Śląska po dwóch opuszczonych spotkaniach (11 punktów z KK Warszawa).









Wyniki 3. kolejki I ligi:

Sobota:

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Enea Astoria Bydgoszcz 79:98

Pogoń Prudnik – Jamalex Polonia 1912 Leszno 63:75

Spójnia Stargard – Sokół Łańcut 92:67

Siarka Tarnobrzeg – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 85:78

Energa Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy 89:81

Niedziela:

KK Warszawa – Śląsk Wrocław 56:72

Biofarm Basket Poznań – SKK Siedlce 86:72

Noteć Inowrocław – R8 Basket AZS Politechnika Kraków 71:94

Pauzował Polfarmex Kutno.

Komplet wyników, tabele i statystyki (jeśli będą) znajdziesz TUTAJ.

