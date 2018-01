Wyniki I ligi: Radosław Hyży przegrał w Kłodzku

Czołówka znów uciekła grupie pościgowej, dobry mecz w Noteci rozegrał Wojciech Żurawski, ale jego zespół przegrał ze wzmocnioną Mateuszem Jarmakowiczem drużyną z Pruszkowa. A Nysa łatwo pokonała Śląsk.

Ok, zacięte mecze wygrały w sobotę Polfarmex i Spójnia, a Polonia odjechała Siarce dopiero w ostatniej kwarcie, ale wyniki tych meczów – czytaj: zwycięstwa faworytów – nie były niespodziankami. Ta zdarzyła się w Kłodzku.

Nysa, jeden z najsłabszych zespołów rozgrywek (obecny bilans 5-13), od początku sezonu jest na dole tabeli, jeszcze w pierwszej rundzie odszedł z Kłodzka trener Radosław Hyży, który szybko przyjął propozycję Śląska. Ale w sobotę jego były zespół dość łatwo zwyciężył wrocławian – fakt, też rozczarowujących od początku sezonu, ale jednak kadrowo zdecydowanie mocniejszych.

Nysa w drugiej kwarcie wygrywała 30:15, a w trzeciej nawet 58:34, to był jednostronny mecz. Gospodarze trafili 52 proc. trójek (10/19), popełnili tylko 6 strat, byli nieco lepsi w walce o zbiórki. 23 punkty zdobył dla nich Tomasz Stępień, 19 rzucił 19-letni Dominik Rutkowski.

Nysa, mimo wygranej, nadal będzie zapewne walczyć o utrzymanie, Śląsk (bilans 7-11) może mieć problem z awansem do play-off. Tym bardziej, że w sobotę wygrał w Inowrocławiu Pruszków – i to wysoko, aż 91:65. Udanie zadebiutował w zespole gości Mateusz Jarmakowicz (najwięcej, 16 punktów), u gospodarzy jako jedyny nie zawiódł 41-letni Wojciech Żurawski (20 punktów, 7 zbiórek).

Wyniki 19. kolejki:

Polfarmex Kutno – Enea Astoria Bydgoszcz 65:63

Zetkama Doral Nysa Kłodzko – Śląsk Wrocław 88:72

Pogoń Prudnik – GKS Tychy 86:91

Siarka Tarnobrzeg – Jamalex Polonia 1912 Leszno 74:94

Noteć Inowrocław – Elektrobud-Investment ZB Pruszków 65:91

Spójnia Stargard – R8 Basket AZS Politechnika Kraków 81:78

Energa Kotwica Kołobrzeg – SKK Siedlce – w niedzielę

KK Warszawa – Sokół Łańcut – w niedzielę

Pauzuje: Biofarm Basket Poznań

