Wyniki I ligi: Spójnia wygrywa, Polonia gromi

W pierwszym hicie sezonu zespół ze Stargardu łatwo zwyciężył w Krakowie, a w Lesznie gospodarze rozbili Siarkę. Pierwszy mecz wygrał też Śląsk.

O spotkaniu w Krakowie już pisaliśmy – R8 przegrywało praktycznie od początku, Spójnia już do przerwy miała 23 punkty przewagi. Gospodarze rozczarowali, i to strasznie.

Poza rozmiarami zwycięstwa Spójni niespodzianek w 2. kolejce nie było – siłę potwierdziły GKS Tychy (103:76 z Pogonią Prudnik, 24 punkty Filipa Małgorzaciaka) oraz Jamalex Polonia 1912 Leszno (97:61 z Siarką Tarnobrzeg, 22 punkty Radosława Trubacza, 20 Kamila Chanasa).

Nie przystaje na razie do ligi wciągnięty za uszy spadkowicz Noteć Inowrocław – po porażce różnicą 44 punktów z Polonią, inowrocławianie ulegli aż 52:89 Zniczowi Basket Pruszków.

2. kolejka I ligi:

SKK Siedlce – Energa Kotwica Kołobrzeg 63:69

Sokół Łańcut – KK Warszawa 85:71

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – Noteć Inowrocław 89:52

R8 Basket AZS Politechnika Kraków – Spójnia Stargard 71:88

GKS Tychy – Pogoń Prudnik 103:76

Jamalex Polonia 1912 Leszno – Siarka Tarnobrzeg 97:61

Śląsk Wrocław – Zetkama Doral Nysa Kłodzko 70:56

Enea Astoria Bydgoszcz – Polfarmex Kutno – w niedzielę

Pauzuje Biofarm Basket Poznań

