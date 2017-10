Wyniki I ligi: Wielka walka Śląska ze Spójnią

Jan Grzeliński zdobył 26 punktów i miał 8 asyst, ale tak samo dobrze grał Marcin Dymała (26 punktów, 5 zbiórek, 7 asyst), który poprowadził swoją Spójnię do wygranej 100:94 we Wrocławiu.

Spójnia po zwycięstwie ze Śląskiem ma już bilans 4-0, taki sam jak Jamalex Polonia 1912 Leszno. Niepokonany jest jeszcze Polfarmex Kutno, ale spadkowicz z PLK rozegrał o jedno spotkanie mniej. W tabeli, jeśli chodzi o punkty, prowadzi natomiast Sokół Łańcut, który ma bilans 4-1.

Niedzielne spotkanie we Wrocławiu było dobrym finałem kolejki – Śląsk ładnie postawił się Spójni, mecz zaczął się od zaciętej gry, przez kilkanaście minut wynik był bliski remisu. W drugiej kwarcie goście, dzięki zrywowi 17:4, uciekli na kilka punktów (do przerwy prowadzili nawet 51:38).

Ale po zmianie stron Śląsk dość szybko się zbliżył, bo bardzo skuteczni byli Jan Grzeliński (26 punktów, 11/17 z gry w meczu) oraz Jakub Musiał (19, 6/9). Bardziej doświadczeni goście utrzymali się na prowadzeniu do końca, choć Śląsk walczył do ostatnich minut, goniąc m.in. trójką z faulem Macieja Krakowczyka.

26 punktów, 5 zbiórek i 7 asyst dla Spójni zdobył Marcin Dymała, po 18 punktów dodali bardzo skuteczni pod tablicami Karol Pytyś i Wojciech Fraś. Taktycznie faulowani goście doskonale wykonywali rzuty wolne – mieli 28/31, czyli 90 proc.

4. kolejka I ligi:

Jamalex Polonia 1912 Leszno – Energa Kotwica Kołobrzeg 92:75

Sokół Łańcut – Noteć Inowrocław 92:77

Polfarmex Kutno – Zetkama Doral Nysa Kłodzko 57:43

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – Pogoń Prudnik 71:72

R8 Basket AZS Politechnika Kraków – Siarka Tarnobrzeg 72:88

GKS Tychy – Biofarm Basket Poznań 95:91

Śląsk Wrocław – Spójnia Stargard 94:100

KK Warszawa – Enea Astoria Bydgoszcz 76:86

Pauzował SKK Siedlce.

