Wyniki PLK: mistrz, Krzysztof i dogrywka

Nie było niespodzianek w 1. kolejce naszej ulubionej ligi, choć emocje były w każdym z trzech spotkań. Najwyżej wygrał Stelmet, ale tylko 84:77.

To była ciekawa sobota – żaden mecz nie był rozstrzygnięty do ostatnich minut, w Gdyni potrzebna była dogrywka, by Asseco wygrało z Czarnymi. W niej kluczowe trójki trafiali Krzysztof Szubarga (dwie) oraz Dariusz Wyka.

Stelmet też nie miał łatwo, ale dojrzałością i doświadczeniem pokonał Trefla w Ergo Arenie (84:77). Ciekawy mecz odbył się też na Podkarpaciu, gdzie beniaminek z Gliwic ładnie walczył i miał szansę na wygraną. W kluczowych momentach skuteczniejsi byli koszykarze Miasta Szkła, którzy wygrali ostatecznie 82:76.

Wyniki 1. kolejki PLK:

Trefl Sopot – Stelmet Zielona Góra 77:84 (nasza relacja)

Miasto Szkła Krosno – GTK Gliwice 82:76 (nasza relacja)

Asseco Gdynia – Czarni Słupsk 81:77 po dogrywce (nasza relacja)

W niedzielę grają:

MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń (12.40)

Start Lublin – PGE Turów Zgorzelec (17)

Anwil Włocławek – AZS Koszalin (18)

Poniedziałek:

King Szczecin – Legia Warszawa

