Wyniki PLK: Niepokonany Anwil, czekamy na Qyntela

Jak na razie w 4. kolejce wygrywali tylko gospodarze, a w dwóch ostatnich meczach faworytami też będą Polski Cukier i King. Czołówce już ucieka zespół Igora Milicicia.

Ale się działo w ten weekend w PLK! W telegraficznym skrócie:

– Turów zdobył aż 120 punktów, wygrywając pierwszą kwartę z GTK 40:18!

– Stelmet przegrał drugi mecz z rzędu, dziurę pod koszem wykorzystała Polpharma

– Anwil miał wzloty i upadki z Rosą, ale wygrał przekonująco i jest liderem w formie

– podkoszowi Trefla zdemolowali tych z Dąbrowy, Nikola Marković był bliski triple-double

– Stal odrobiła 17 punktów straty, a o wygranej z Czarnymi decydowały wsady Adama Łapety

– Chavaughn Lewis w pojedynkę ograł Legię zdobywając aż 39 punktów

A to jeszcze nie koniec – w poniedziałek do Torunia przyjedzie Asseco, ostatni taki mecz skończył się wynikiem 109:108 po dogrywce. A w środę w Szczecinie obejrzymy prawdopodobnie kolejny powrót Qyntela Woodsa – AZS Koszalin wzywa!









4. kolejka PLK:

Polski Cukier Toruń – Miasto Szkła Krosno 92:75

PGE Turów Zgorzelec – GTK Gliwice 120:86

Polpharma Starogard – Stelmet Zielona Góra 82:77

Anwil Włocławek – Rosa Radom 86:65

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Czarni Słupsk 76:74

Trefl Sopot – MKS Dąbrowa Górnicza 85:78

TBV Start Lublin – Legia Warszawa 95:85

W poniedziałek:

Polski Cukier Toruń – Asseco Gdynia

W środę:

King Szczecin – AZS Koszalin

