Wyniki PLK: Niezłe numery gospodarzy

W niedzielnych meczach zwycięskie MKS Dąbrowa Górnicza, Start Lublin i Anwil Włocławek zdobywały po 89, 91 i 93 punkty. Błysnęli rozgrywający – James Washington i Kamil Łączyński mieli double-double z asystami.

Z weekendowych meczów 1. kolejki do rozegrania został tylko jeden – poniedziałkowe starcie Kinga Szczecin z Legią Warszawa. Co prawda w pogmatwanym terminarzu PLK do 1. kolejki zaliczy się jeszcze czwartkowe spotkanie Kinga (znów) z Polpharmą Starogard, ale by ułatwić sobie życie, lepiej przyjąć, że inauguracyjna kolejna zakończy się w poniedziałek.

Jak na razie najlepsze wrażenie zrobiła chyba Dąbrowa, która pewnie pokonała wicemistrza Polski z Torunia – 63 proc. skuteczności z gry to świetny wynik (21 punktów i 9/9 z gry Witalija Kowalenki!). Z drugiej strony w Polskim Cukrze zabrakło Cheikha Mbodja i Aarona Cela, czyli kluczowych zawodników. Z nimi mecz mógłby mieć dużo inny przebieg.

W Lublinie 26 punktów dla Startu rzucił Chavaughn Lewis, a 25 i 12 asyst miał James Washington. We Włocławku 15 punktów i 13 asyst zaliczył z kolei Kamil Łączyński, ale najskuteczniejszy w Anwilu był Ivan Almeida (21 punktów).

Wyniki 1. kolejki PLK:

Trefl Sopot – Stelmet Zielona Góra 77:84 (relacja)

Miasto Szkła Krosno – GTK Gliwice 82:76 (relacja)

Asseco Gdynia – Czarni Słupsk 81:77 po dogrywce (relacja)

MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń 89:76 (relacja)

Start Lublin – PGE Turów Zgorzelec 91:83 (relacja)

Anwil Włocławek – AZS Koszalin 93:85 (relacja)

Poniedziałek:

King Szczecin – Legia Warszawa (godz. 18)

