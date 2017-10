Wyniki PLK: Setka mistrzów i w Hali Mistrzów

Stelmet i Anwil przebiegły się po AZS i Czarnych, a Polski Cukier kontrolował Turów. W sobotę wieczorem piękną walkę pokazały Polpharma i Asseco.

Niespodzianki w 5. kolejce zdarzyły się na razie dwie, choć w gruncie rzeczy nie były to też wyniki nie do przewidzenia. Ale jednak Polpharma (obecny bilans 3-1) po trzech kwartach przegrywała z Dąbrową Górniczą (3-2) 57:64 i wobec osłabienia brakiem Milana Milovanovicia wydawała się na straconej pozycji. Także Asseco (4-1), mimo swojej „wrodzonej” waleczności, nie było faworytem meczu w Ostrowie, gdzie Stali (2-2) zwykle pomagają ściany.

W tych meczach emocje były duże, w pozostałych – praktycznie ich nie było. Ale atak Stelmetu (3-3) i Anwilu (4-1) mógł się podobać, obie drużyny przejechały się jak walec po praktycznie nie broniących zespołach z Koszalina (1-4) i Słupska (3-3).

Trochę pomęczyć musiał się Polski Cukier (4-2), ale jednak w sobotę miał więcej atutów niż Turów (3-3), wygrana 92:80 była dość pewna.

Szczegółowe relacje z dotychczasowych meczów znajdziecie klikając poniżej w wyniki.

Wyniki 5. kolejki PLK:

Stelmet Zielona Góra – AZS Koszalin 102:79

Anwil Włocławek – Czarni Słupsk 114:80

Polski Cukier Toruń – PGE Turów Zgorzelec 92:80

Polpharma Starogard – MKS Dąbrowa Górnicza 90:79

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Asseco Gdynia 76:80

Niedziela:

Trefl Sopot – Miasto Szkła Krosno (12.40, Polsat Sport)

Legia Warszawa – GTK Gliwice (15.30)

King Szczecin – Rosa Radom (17)

Wtorek:

Anwil Włocławek – TBV Start Lublin (19)

Tabela – TUTAJ.