Wypadł bark, wypadł Jorge – Legia zacznie bez Bilbao

Hiszpański środkowy ma problemy z prawym ramieniem. Niemal na pewno zabraknie go w poniedziałek w Szczecinie, w Legii liczą, że zdąży wrócić na mecz z Asseco.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

Beniaminek z Warszawy pierwszy sezon chce przeznaczyć na naukę – chciałby powalczyć o play-off, ale ósemka byłaby raczej szczytem marzeń. Patrząc realnie, Legia może się znaleźć w gronie drużyn walczących o utrzymanie.

Sezon nie będzie łatwy, a początek może się okazać bardzo trudny – legioniści zainaugurują rozgrywki od wyjazdowego meczu z mającym większy potencjał Kingiem Szczecin i na dodatek zabraknie im Jorge Bilbao – pierwszego środkowego, który na turnieju w Lublinie wybił bark.

– Pech nas nie opuszcza, bo na tydzień złapała nas grypa żołądkowa, a co chwilę dręczą zawodników kontuzje. Teraz Jorge jest raczej wykluczony z gry na dłuższy czas, bo jego problemy z barkiem wydają się poważne – mówi w rozmowie z PAP trener Legii Piotr Bakun.

Bilbao, 22-letni Hiszpan mierzący 205 cm wzrostu, tegoroczny absolwent Texas-Arlington, to podkoszowy walczak, który w sparingach pokazywał, że potrafi skutecznie zbierać, zdobywać punkty spod obręczy, stawiać dobre zasłony.

Jednak problemy z barkiem wykluczą go z początku sezonu – Bilbao najpierw doznał urazu prawego ramienia w starciu ze Steve’em Zackiem podczas sparingu z Treflem, sprawę pogorszyła kontuzja odniesiona z Miastem Szkła w Lublinie.

Teraz Hiszpan pojawia się na treningach z temblakiem na prawej ręce. Ile dokładnie będzie pauzował – jeszcze nie wiadomo, Legia czeka na wyniki badań. W klubie liczą, że ich środkowy będzie gotowy na 7 października i mecz u siebie z Asseco.

Bez Bilbao formacja podkoszowa Legii wygląda już naprawdę wątło – są w niej Mateusz Jarmakowicz, Adam Linowski i najstarszy gracz ligi, 38-letni Tomasz Andrzejewski. Dla porównania: King Szczecin ma doświadczonego Darrella Harrisa, mierzącego 221 cm wzrostu Andreja Desiatnikowa, sprytnego Łukasza Diduszkę oraz niezłego w walce o zbiórki Mateusza Bartosza.

