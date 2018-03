Wyścig po MVP – Almeida ucieka Dragiceviciowi

Rosną szanse na to, że to Ivan Almeida z Anwilu Włocławek zostanie MVP sezonu zasadniczego w PLK – analizuje Puls Basketu. Wyraźnie za nim są Vladimir Dragicević i Aaron Johnson.

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>

„Model MVP” to opracowany przez Jacka Mazurka wzór obliczania szans na wygranie nagrody MVP w PLK. W dużym skrócie (szczegóły TUTAJ), w modelu pod uwagę brane są: punkty na mecz, ilość rozegranych minut, ilość rozegrany meczów, asysty na mecz, skuteczność z gry, EVAL i ilość wygranych meczów przez drużynę, w której gra zawodnik. Wzór jest tylko szacunkowy, ale z dużym prawdopodobieństwem oddaje, jaka może być w maju decyzja, głosujących w tej sprawie, ligowych trenerów.

Na dwóch pierwszych miejscach bez większych zaskoczeń. – Ivan Almeida przejął ten wskaźnik i ma najlepszy wynik od sezonu 2003/04. Almeida robi sporo „lebronowych” rzeczy i to właściwie w każdym meczu. Gracz Anwilu przejmuje całe fragmenty spotkań i wyraźnie dominuje swoich rywali – pisze Jacek Mazurek. Zawodnik notuje średnie na poziomie 18.1 punktu, 5.8 zbiórki i 2.9 asysty na mecz.

Drugi jest Vladimir Dragicević, trafiający rewelacyjne 73.5 proc. rzutów z gry. Notowania „Drago” osłabia nieco bilans i styl gry Stelmetu, choć statystyki gracza (17.9 pkt., 7.5 zbiórki, 2.1 asysty) wciąż robią wrażenie. Trzecie miejsce dość zajmuje Aaron Johnson, świetnie kierujący grą Stali.

Źródło: Puls Basketu

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>