Wysoka cena za Almeidę – poważny remont w Anwilu

Koszt dołączenia do składu Ivana Almeidy jest naprawdę duży i nie chodzi tu tylko o pieniądze. Trzeba było mocno przebudować zespół, który – choć na papierze wygląda generalnie lepiej – nie imponuje zestawem wysokich graczy.

Bilans zmian

Porównując skład z początku sezonu, do tego obecnego, można przebudowę skrócić to do trzech wymian.

– Aaron Broussard w miejsce Vladimira Mihailovicia,

– Ivan Almeida za Mateusza Kostrzewskiego,

– Aleksander Czyż za Nikolę Markovicia.

Porównując graczy „na papierze” to Anwil w teorii ma obecnie lepszy skład, na pewno lepiej zbilansowany, głównie jeśli chodzi o rozłożenie polskich paszportów. Jednak wciąż, tam gdzie była największa luka, tam jest teraz chyba jeszcze większa.

Mowa tutaj o strefie podkoszowej, gdzie na pozycji środkowego Anwil ma w tym momencie tylko Josipa Sobina i Szymona Szewczyka. Patrząc na inne drużyny z topu, włocławianie w każdym meczu będą mieli spore braki centymetrów pod koszem.

W Toruniu jest Cheikh Mbodj i Przemysław Karnowski, w Gdyni Adam Łapeta i Robert Upshaw, a w Zielonej Górze Darko Planinić. Nie można także zapominać o Shawnie Kingu, który wie jak z Sobinem grać.

Co ciekawe, Anwil pomimo braku przewagi wzrostu jest najlepiej zbierającą drużyną ligi – 40,3 zbiórki na mecz.

Wysoka cena

Klub z Włocławka zdecydował się jeszcze raz związać z Ivanem Almeidą, co w konsekwencji sprawiło, że konieczna była przebudowa całej drużyny. Mając na względzie uwarunkowania budżetowe, takie przedsięwzięcie musiało skończyć się wieloma roszadami.

Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że wystarczyłoby zamienić Vladimira Mihailovicia na wartościowego środkowego i ten skład mógłby zafunkcjonować, a może nawet zdobyć Mistrzostwo.

Mimo to, Igor Milicić zdecydował, że potrzebuje Almeidę i jeśli jest taka możliwość, to zrobi wszystko by w składzie go mieć. Miejsce dla niego na obwodzie zrobili Mateusz Kostrzewski i Mihailović, ale pociągnęło to za sobą konieczność uzupełnienia rotacji podkoszowej, więc do składu wskoczył Aleksander Czyż. Jak się teraz okazuje, przejmie minuty Nikoli Markovicia, który pożegnał się właśnie z klubem.









Z jednej strony, całą trójka, która odeszła, nie stanowiła o sile drużyny. Z drugiej, każdy z nich miewał momenty dominacji na parkiecie. Kostrzewski w grze tyłem, Mihailović potrafił zapalić zza łuku, a Marković to gracz o ogromnych możliwościach w grze 1 na 1, który wydawałoby się łapie swój rytm.

Z jednej strony Almeida i Czyż (po części także Broussard) to gracze, którzy mają umiejętności i możliwości bardzo duże, większe od poprzedników. Dodają zespołowi atletyzmu, gry 1 na 1 i potencjału w obronie. Z drugiej są graczami po poważnych kontuzjach. Czyż w koszykówkę 2 lata nie grał, a Almeida od października do końca stycznia był zmuszony pauzować z uwagi na kontuzję stopy.

Oddanie trzech tak dobrych graczy to bardzo wysoka cena, szczególnie, że na dziś nie wiadomo, czy ci zawodnicy, których Anwil w tej „wymianie” otrzymał, mają wartość większą od oddanego pakietu.

Czy starczy cierpliwości?

Nie ma wątpliwości, że dojście do optymalnej formy przez obu nowych graczy kilka tygodni zajmie. Aleksander Czyż na parkiecie jeszcze się wciąż nie zameldował, więc jego dyspozycja tym bardziej pozostaje sporą zagadką.

W przeprowadzeniu tak gruntownej przebudowy w trakcie sezonu trzeba się wykazać idealnym planem. Dojście Almeidy wywraca hierarchię w drużynie do góry nogami, wywraca rotację i poszczególne role. Nie tylko trzeba Ivana wkomponować, trzeba także na nowo znaleźć miejsce w drużynie dla takich graczy jak Michał Michalak i Chase Simon. Czy starczy cierpliwości?

To także ogromny test zaufania do klubu włocławskich kibiców. Igor Milicić po nieudanym meczu w Pucharze Polski był znów zwalniany i krytykowany przez wiele osób. Można sobie wyobrazić, że kolejne słabe mecze Almeidy i Czyża, a co za tym idzie całego Anwilu, przyniosą jeszcze więcej krytycznych uwag. Czy tu starczy cierpliwości?

Klub jasno komunikuje, że kolejne zmiany nie są w planach. Okienko potrwa jeszcze miesiąc, wiele może się zdarzyć. Może się także okazać, że przyjdzie kilka złych meczów i mogą zacząć się paniczne ruchy w poszukiwaniu ratunku. Czy tu też starczy cierpliwości?

Na dziś, nawet jeśli formacja podkoszowa wygląda niepewnie, Anwil nie musi desperacko szukać uzupełnień. Zobaczmy najpierw, jak to będzie wyglądało z Czyżem – ruchy po omacku mogą tylko pogorszyć sprawę.

Grzegorz Szybieniecki, @gszyb

