Wysoka fala ze Słupska – Greg Surmacz w Stali

Po życiowym sezonie w Czarnych 32-letni podkoszowy zostanie nowym graczem drużyny Emila Rajkovicia. Czy utrzyma formę z zakończonych rozgrywek?

O tym transferze słychać było od dłuższego czasu, z naszych informacji wynika, że sprawa jest przyklepana – Greg Surmacz będzie grał w Stali, klub z Ostrowa Wlkp. ogłosi to w najbliższym czasie.

I trzeba przyznać, że urodzony we Wrocławiu, a wychowany z Kanadzie zawodnik świetnie wykorzystał fakt, że razem z Czarnymi udało mu się wypromować na wiosnę. Uważany dotychczas za uzupełnienie podkoszowej rotacji w przeciętnych zespołach PLK Surmacz pokazał w Słupsku, że potrafi zagrać na wysokim poziomie.

W minionym sezonie notował najlepsze w karierze w PLK 9,8 punktu oraz 5,4 zbiórki na mecz. Ale szczególnie pozytywnie zadziwił w ćwierćfinale z Anwilem – rzucał w nim po 12,6 punktu, notował po 7,0 zbiórki. Miał też 42 proc. skuteczności rzutów za trzy (13/31).

Można powiedzieć, że Surmacz do bólu wykorzystał w Czarnych idealne warunki dla siebie – ograniczoną rotację pod koszem oraz obecność Davida Kravisha, który w końcówce sezonu też był w świetnej formie i wiązał obronę w polu trzech sekund. Surmacz dobrze wykorzystywał możliwość gry jako tzw. rozciągająca czwórka i popłynął z Czarnymi na wysokiej fali.

Teraz pytanie, czy podobnie będzie w Ostrowie Wlkp., gdzie ambicje sięgają co najmniej powtórzenia brązowego medalu czy raczej w silniejszymi zespole Surmacz wróci do roli bardziej schowanego podkoszowego. Ale tak czy inaczej – Stal pozyskała sprawdzonego, solidnego gracza z polskim paszportem.

