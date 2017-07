Wysokie zwycięstwo młodych Polaków – Belgia stłamszona obroną

W drugiej kwarcie nasza młodzieżówka rozbiła rywali 30:9 i do końca kontrolowała spotkanie. Swój pierwszy mecz mistrzostw Europy Dywizji B w Oradei Polacy rozpoczęli od wygranej 79:51.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

O to chodziło! Walkę o awans do Dywizji A mieliśmy rozpocząć od wygranej z wyżej notowanym rywalem, takie zwycięstwo zawsze dodaje pewności siebie przed dalszą rywalizacją. I drużyna trenera Tomasza Niedbalskiego ten plan wykonała, dodając do tego dobry styl gry.

Początek, szybkie punkty dla Belgów i ich prowadzenie 9:1, sugerował, że ze spadkowiczem z Dywizji A może być ciężko, ale Polacy szybko się pozbierali. Tak, jak mówił przed turniejem Niedbalski – w sytuacjach trudnych lekarstwem ma być powrót do fundamentu, do dobrej obrony. I właśnie defensywa – aktywna, fizyczna, z odpowiednią rotacją – pozwoliła Polakom poprawić grę.

A atak ruszyli rezerwowi, zwłaszcza Daniel Gołębiowski – skrzydłowy, absolwent SMS PZKosz, szybko zdobył 6 punktów, a do przerwy miał ich aż 14. Po jego wejściu Polacy wyszli na pierwsze prowadzenie (13:11), a po dwóch trójkach tego gracza w drugiej kwarcie zrobiło się 36:20. I nie zwalnialiśmy – do przerwy było 45:22.

Biało-Czerwoni z każdą akcją grali coraz swobodniej i było im coraz łatwiej bronić zdenerwowanych Belgów. W ataku była fajna równowaga, bo dobrze spisywali się i rozgrywający (Marcel Ponitka, Jakub Musiał), skrzydłowi (Gołębiowski, Michał Kolenda) i podkoszowi (Aleksander Dziewa, Mikołaj Kurpisz).

W drugiej połowie Belgowie niby się trochę spięli, zaczęli bronić wyżej, ale Polacy w 100 proc. kontrolowali już przebieg meczu. Przewaga momentami sięgała 30 punktów, skończyło się wynikiem 79:51.

Najwięcej punktów dla Polski rzucił Gołębiowski – 18 przy świetnej skuteczności z gry (8/9). Po 10 dodali Kurpisz i Musiał, swoje zrobili Dziewa (7 punktów, 10 zbiórek), Ponitka (6 punktów, 10 zbiórek, 4 asysty) i Kolenda (7 punktów, 7 zbiórek).

W sobotę Polacy zagrają z Finlandią, czyli kolejnym faworytem grupy A – mecz rozpocznie się o godz. 13. W niedzielę zmierzymy się z Białorusią, a we wtorek z Armenią. Z pięciozespołowej grupy do ćwierćfinału awansują dwa zespoły, a do Dywizji A promocję uzyskają trzy najlepsze ekipy turnieju w Oradei.

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

Transmisje – na YouTube.

ŁC