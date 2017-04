Wystrzał z obwodu Kinga – 61 punktów Skiby i Robinsona

Wilki w Szczecinie rozgromiły Miasto Szkła Krosno aż 105:78. W rewelacyjnej formie byli obaj rozgrywający Kinga – Russell Robinson (35 pkt.) i Robert Skibniewski (26 pkt.).

King nie tylko otrząsnął się po serii bardzo nieudanych meczów, ale również – dzięki walce do ostatnich sekund – odrobił wysoką (26 pkt.) stratę z pierwszego meczu z Miastem Szkła. Podtrzymał w ten sposób cień nadziei na zajęcie ósmego miejsca, dającego playoff, choć ewentualny awans trzeba będzie rozpatrywać w kategoriach cudu.

Trener Marek Łukomski postawił od początku na zestaw Skibniewski – Robinson na obwodzie i było to dobre posunięcie. W pierwszej połowie wystrzelił zwłaszcza doświadczony Polak, który trafił 5 pierwszych rzutów i zdobył aż 13 z 18 początkowych punktów Kinga. Mecz skończył ze świetnym dorobkiem 26 punktów, 9 asyst i 2 przechwytów. Miał 6/7 z gry i zaliczył najlepszy występ od wielu miesięcy.

Druga połowa należała do Robinsona. Amerykanin przede wszystkim trafiał z dystansu (7/9 za 3 pkt.), dobrze odnajdując się na dwójce, gdy grę prowadził Skiba. Do 35 punktów dodał 3 zbiórki, 3 asysty i wymusił 7 przewinień.

Miasto Szkła w Szczecinie zagrało jeden z najsłabszych meczów w sezonie. Brakowało robiących różnicę podkoszowych, zawiódł Dino Pita, a Amerykanie mieli tylko przebłyski. Widać, że w Krośnie dogrywa się już – głównie siłą rozpędu – udany sezon do końca.

RW

