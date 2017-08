Wystrzał włoskiego kadeta – 42 punkty Nicolo Manniona!

16/22 z gry, a poza punktami – 5 zbiórek, 3 asysty i 6 przechwytów. O mierzącym 187 cm wzrostu, 16-letnim Włochu już kilka miesięcy temu pisał „Sports Illustrated”.

Nicolo Mannion – syn byłego gracza NBA i gwiazdy Seria A Pace’a Manniona oraz Gai Bianchi, byłej reprezentantki Włoch w siatkówce – w niedzielę urządził sobie niezłe strzelanie w mistrzostwach Europy do lat 16. W meczu z Rosją, który decydował o tym, kto zajmie drugie miejsce w grupie i będzie wyżej rozstawiony w pucharowej drabince, zdobył aż 42 punkty.

12/16 za dwa, 4/6 z dystansu, 6/7 z wolnych – to wszystko w 29 minut. Naprawdę niezły sztos, zobaczcie:

Nico nie jest zawodnikiem anonimowym, usłyszeliście o nim – być może – po długim tekście, który kilka miesięcy temu opublikował „Sports Illustrated”. Mannion nie jest w nim przedstawiony jako gwiazda, raczej jako ewentualny kandydat na nią. Artykuł skupia się raczej na opisie codziennego życia nastolatka, którego dotyczy określenie „progidy”.

Mannion jest obecnie po drugim roku gry i nauki w Pinnacle High w Arizonie – ma 187 cm wzrostu, ostatnio notował po 19,8 punktu, 4,5 zbiórki oraz 4,4 asysty. Jest rozgrywającym – wyróżnia się szybkością, rzutem, organizowaniem ataku, skocznością. Zanim zagrał choćby jeden mecz w szkole średniej, już miał siedem ofert stypendium z uczelni i NCAA.

Na trwających ME do lat 16, w których Włosi w 1/8 finału zagrają z Czarnogórą, Mannion zdobył 15 punktów i 7 asyst z Francją, potem dodał 11 punktów i 5 przechwytów z Estonią. Z Rosją wystrzelił natomiast na rzadko spotykany poziom.

Ciekawe, co będzie dalej.

