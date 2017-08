Wznoszący lot „Sokoła” – gotowy do walki

– Ja nie szukam konfrontacji, to rywale ich szukają, bo denerwują się, że gram ostro. A ja tak gram, nie ma znaczenia, kto stoi naprzeciwko. Zawsze tak było, lubię rywalizować – mówi Michał Sokołowski.

W reprezentacji wciąż jest nowicjuszem, na EuroBasket jedzie jako debiutant. W sparingach brakuje mu czasem dobrych decyzji lub skuteczności, ale jedno jest pewne – „Sokół” się nie… No, powiedzmy, że gra na maksa.

To, co się może podobać w grze zawodnika Rosy, to ta fajna krnąbrność, sytuacje, gdy staje z kimś twarzą w twarz, czoło w czoło. W sparingach zdarzało mu się to z Goranem Dragiciem, Vladimirem Stimacem czy Patrickiem Heckmannem.

To są takie małe rzeczy, być może nie mające wielkiego wpływu na wynik, być może dla koneserów. Ale po prostu fajnie je widzieć.

„Sokół” wzrusza ramionami. I generalnie – gaduła to on nie jest. Na pytania odpowiada krótko, zwięźle. – Czy ja lubię to konfrontacje na boisku? Zazwyczaj to rywale je zaczynają, bo się denerwują, że gram ostro. A ja tak gram. Nie ma znaczenia, przeciwko komu. Z każdym walczę tak samo, lubię rywalizować. Zawsze tak było.

Dla reprezentacji ważniejsze jest to, co Sokołowski pokazał ostatnio w meczach z Niemcami i Rosją – dobrą obronę, zbiórki, przechwyty, asysty, także punkty. W 22 minuty miał w sumie 9 punktów, 3 zbiórki, 2 asysty, 3 przechwyty i blok. Całkiem nieźle jak na 11. gracza w rotacji.

Co się zmieniło w porównaniu ze wcześniejszymi meczami, w których wydawać się mogło, że „Sokół” przegrywa rywalizację z Karolem Gruszeckim? – Nic się nie zmieniło, po prostu w pewnym momencie byłem trochę spóźniony w przygotowaniach w stosunku do drużyny. Wypadłem z dwóch meczów przygotowawczych z Czechami, dwa dni przed pierwszym spotkaniem lekko podkręciłem kostkę, potem szukałem rytmu.

Czy występy z Niemcami i Rosją go podbudowały? – Fajnie zagrać dobre mecze w reprezentacji, ale czy mnie to podbudowało? Może trochę dodało pewności siebie, bo wiadomo, że w kadrze jest zupełnie inna sytuacja niż w klubie, że muszę walczyć o miejsce w zespole. Grając tak, jak z Niemcami i Rosją, chyba pokazałem, że trener może na mnie stawiać.

No i nawet się „Sokół” trochę rozgadał, ale gdy pytam o decyzję o pozostaniu w PLK, w Rosie Radom, zamiast próby podbicia innej ligi, 25-letni skrzydłowy znów się zamyka. – Oferty były, ale podjąłem decyzję, że zostaję. Tak wybrałem – mówi tylko.

