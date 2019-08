Yancy Gates – silny człowiek pod koszem Stali

Bardzo doświadczony na europejskich parkietach Amerykanin Yancy Gates, został nowym zawodnikiem Arged BM Slam Stali. Zapewne będzie pierwszym środkowym zespołu z Ostrowa.

Yancy Gates (29 lat, 206 cm) to absolwent bardzo dobrej uczelni Cincinnati, na której spędził 4 lata (w każdym sezonie ponad 10 punktów na mecz, także ponad 5,9 zbiórki) . Po ukończeniu studiów próbował swoich sił w lidze letniej NBA w barwach Detroit Pistons i Sacramento Kings, jednak nie udało mu się wywalczyć kontraktu za oceanem.

Jeko kariera prowadziła potem przez Litwę (Pieno Zvaigzdes), Portoryko, Izrael (Hapoel Eilat i Hapoel Tel Aviv, Ironi Nahariya), Chiny, Niemcy (Telekom Baskets Bonn), Francję (Cholet Basket), a ostatni sezon spędził w Meksyku oraz ponownie na Litwie, także Pieno. Co ciekawe, Gates grał w jednej drużynie z zakontraktowanym przez Stal rozgrywającym, czyli Jayem Threattem.

Na Litwie, w rozgrywkach 2018/19, w 14 meczach notował średnio 10,1 punktów przy 67% z gry i 5 zbiórki w ponad 20 minut. W meksykańskim Abejas z kolei rozegrał 30 meczów i był kluczowym graczem zespołu – 15,3 punktu i 7,8 zbiórek w 31 minut.

Gates to duży, silny środkowy, zupełne przeciwieństwo Nikoli Jevtovicia, który ma także zdecydowanie lepsze CV od Serba. Amerykanin blisko kosza jest bardzo skuteczny, potrafi także rzucać z półdystansu. Mimo swoich gabarytów nie ma problemu także z grą w pick and rollu czy szybkim przejściu z obrony do ataku.

Gates to bardzo poważne wzmocnienie strefy podkoszowej Stal. Wskakuje w miejsce kontuzjowanego Szymona Łukasiaka, jednak między tymi zawodnikami jest dość spora różnica jakościowa na korzyść nowego nabytku ostrowian.

Jest to czwarty zawodnik zagraniczny w składzie Stali. Oprócz niego w zespole są Jay Threatt, Paulius Dambrauskas i Nikola Jevtović.

GS

