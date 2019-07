Z Arki do Turcji – Robert Upshaw w lepszej lidze

Potężny środkowy, który był w poprzednim sezonie zawodnikiem Arki Gdynia przenosi się do Turcji. Jego nowy klubem będzie Demir Insaat Buyukcekmece Basket, dwunasta drużyna poprzedniego ligowego sezonu.

Robert Upshaw (25 lat, 213 cm), jeśli był zdrowy, w poprzednim sezonie bywał postrachem strefy podkoszowej w PLK. Amerykanin grający w barwach Arki rzadko kiedy miał przeciwnika, który byłby w stanie go zatrzymać. W ligowych rozgrywkach notował średnio 8,6 punktu, 5,3 zbiórki i 1,3 bloku w 17 minut gry. Z korzystnej strony pokazał się przede wszystkim w EuroCup, stąd zapewne zainteresowanie i w ostateczności kontrakt w bardzo mocnej (i bogatej) lidze tureckiej.

Upshaw podpisał właśnie kontrakt z dwunastą drużyną poprzedniego sezonu – Demir Insaat Buyukcekmece Basket. W rozgrywkach europejskich zdobywał średnio 11,7 punktu i zbierał 6,6 piłki. Obok Josha Bostica i James Florence’a był najbardziej wyróżniająca się postacią w zespole z Gdyni. Amerykanin imponuje rozmiarami i możliwościami atletycznymi.

Niestety, gracz jednak ma także sporo wad – problemy z wagą (z Polski wyjeżdżał sporo cięższy niż przyjeżdżał), nie jest także tytanem treningu, a co za tym idzie nie ma kondycji, by grać więcej niż 15-17 minut. Warto także wspomnieć, że Arka w miejsce Roberta Upshawa pozyskała już innego zawodnika. Jest nim Devonte Upson, który minione rozgrywki spędził w TBV Starcie Lublin.

