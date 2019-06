Z Kotwicy do Czarnych – Damian Janiak w Słupsku

Najlepszy strzelec Kotwicy Kołobrzeg przenosi się do STK Czarnych Słupsk. Damian Janiak najczęściej gra na pozycji niskiego skrzydłowego, występował już w zespołach z Kutna, Stargardu i Pruszkowa.

W barwach Energa Kotwicy Kołobrzeg, Damian Janiak (29 lat, 195 cm) w ubiegłym sezonie notował średnio 11.4 punktu oraz 3.8 asysty na mecz. Trafiał dobre 39% rzutów z dystansu.

W Czarnych poszukiwano strzelca, który mógłby zastąpić, kończącego karierę, Łukasza Seweryna. Nie wiadomo w tym momencie, jak będzie też przyszłość Szymona Rducha.

Treść oficjalnego komunikatu STK Czarnych Słupsk:

„Ma na swoim koncie 7 pełnych sezonów w I-lidze i blisko 200 rozegranych spotkań. STK Czarni Słupsk pozyskali cenne doświadczenie i strzeleckie umiejętności w osobie Damiana Janiaka, który właśnie podpisał kontrakt z naszym klubem.

Damian Janiak urodził się w 1989 roku i mierzy 195 cm. Nie ma nominalnej pozycji. Trenerzy korzystają z jego umiejętności na kilku pozycjach – od 1 do 3. W zeszłym sezonie występował w zespole Kotwicy Kołobrzeg. O jego nieprzeciętnych umiejętnościach kibice w Słupsku przekonali się już w 4 kolejce zeszłego sezonu, kiedy Janiak w hali Gryfia zaaplikował swojej nowej drużynie 27 punktów.

Ostatni sezon zakończył jako pierwszy strzelec Kotwicy Kołobrzeg ze średnią 11,4 pkt. na mecz. Janiak potrafi też dzielić się piłką – 3,8 asysty w poprzednich rozgrywkach.

Damian, witamy w Słupsku!”

red.

