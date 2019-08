Z Legii do 1. ligi – Mariusz Konopatzki w Łańcucie

Mimo wywalczenia miejsca w rotacji Legii Warszawa w poprzednim sezonie, Mariusz Konopatzki nie zostaje w PLK i przenosi się do 1.ligi – podpisał kontrakt z Sokołem Łańcut.

Mariusz Konopatzki (23 lata, 192 cm) ma za sobą udany sezon w Legii Warszawa, gdzie udało mu się na stałe zagościć w rotacji zespołu ekstraklasy i być w niektórych meczach ważnym impulsem z ławki. Wcześniej większość swojej kariery spędził w Gdyni, a w rozgrywkach 2017/18 grał także w Biofarmie Basket Poznań w 1. lidze.

W minionych rozgrywkach w 34 meczach w barwach warszawskiego zespołu notował średnio 2,9 punktu (26% za 3), 2,1 zbiórki i 0,9 asysty w ponad 13 minut spędzanych na parkiecie. Latem reprezentował Polskę w koszykówce 3×3 na europejskich Igrzyskach, a także w lidze narodów U23.

Mimo niezłego sezonu, a zwłaszcza udanej końcówki, Konopatzki nie znalazł klubu w ekstraklasie i przenosi się do 1. ligi. Został nowym zawodnikiem Sokoła Łańcut, który w ostatnich latach zawsze bywa w czołówce.

Konopatzki powinien być jednym z liderów zespołu z Łańcuta. Może odgrywać podobną rolę do tej, jaką miał Kamil Zywert, który przeniósł się tego lata do Wałbrzycha. Kontrakty z Sokołem mają także: Szymon Pawlak, Bartłomiej Karolak, Piotr Wieloch, Bartosz Ciechociński, Dawid Zaguła, Szymon Szymański, Rafał Kulikowski i Maciej Klima.

RW