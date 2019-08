Z PLK w świat? Częściej do góry!

Znacząca część graczy, która w ubiegłym sezonie występowali na polskich parkietach, przenosi się do lepszych klubów. Tylko w 4 przypadkach na 22 zawodników można mówić o wyraźnie słabszej drużynie.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Oni poszli w górę

Wbrew pozorom, nawet gracze z zespołów z dołu tabeli PLK, znajdują dla siebie miejsca w dobrych klubach. Jaskrawym przypadkiem jest Ovidijus Varanauskas, który zagra w następnych rozgrywkach we francuskim CSP Liomges.

Spory awans sportowy zaliczył także Omar Prewitt, który od następnego sezonu będzie graczem zespołu z Bandirmy, który występuje regularnie w europejskich pucharach (w poprzednim, ale także w nadchodzącym sezonie – zagra z Anwilem Włocławek w Lidze Mistrzów).

Lista graczy, którzy – naszym zdaniem – poszli w górę:

Sasa Zagorac (ex Trefl Sopot) – Cedevita Olimpija Ljubljana (Słowenia)

Walerij Lichodiej (ex Anwil Włocławek) – Unics Kazań (Rosja)

Ovidijus Varanauskas (ex Trefl Sopot) – CSP Limoges (Francja)

Rob Lowery (ex Polski Cukier Toruń) – Promitheas Patras (Grecja)

Cheikh Mbodj (ex Polski Cukier Toruń) – Elan Bearnais Pau-Lacq- Orthez (Francja)

Omar Prewitt (ex Legia Warszawa) – Bandirma (Turcja)

Martynas Sajus (ex King Szczecin) – BC Lietkabelis (Litwa)

Riley LaChance (ex GTK Gliwice) – Okapi Aalstar (Belgia)

Marko Tejić (ex AZS Koszalin) – FMP Belgrad (Serbia)

Marcus Ginyard (ex Arka Gdynia) – CSP Limoges (Francja)

Casper Ware (ex BM Slam Stal Ostrów Wlkp.) – Sydney Kings (Australia)

Ivan Maras (ex BM Slam Stal Ostrów Wlkp.) – Okapi Aalstar (Belgia)









Na zbliżonym poziomie

Jest także spora grupa zawodników, którzy zamienili PLK na ligi poziomem podobne lub takie, gdzie ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy to awans sportowy, czy może jednak spadek?

Lista graczy, których kwalifikujemy do tej kategorii:

Żeljko Sakić (ex Stelmet Enea BC Zielona Góra) – BC Lietkabelis (Litwa)

James Washington (ex TBV Start Lublin) – BCMU Pitesti (Rumunia)

Darko Planinić (ex Stelmet Enea BC Zielona Góra) – Cluj (Rumunia)

Kodi Justice (ex Stelmet Enea BC Zielona Góra) – Pallacanestro Trieste (Włochy, 2. liga)

Jorge Bilbao (ex Legia Warszawa) – Caceres Basket (Hiszpania, 2. liga)

Robert Upshaw (ex Arka Gdynia) – Buyukcekmece (Turcja)

Aaron Broussard (ex Anwil Włocławek) – CSM Oradea (Rumunia)

Sportowy spadek

Dobrym przykładem zawodnika, którego ruch nieco zaskoczył, raczej negatywnie, jest Mo Soluade, który wylądował w drugiej lidze hiszpańskiej. Po dobrym sezonie w Legii Warszawa można było się spodziewać więcej.

Innymi graczami w tej kategorii są Aleksander Czyż i Mikołaj Witliński, którzy chcą w następnym sezonie odbudować się po kontuzji i tego lata przede wszystkim szukali klubu, który gwarantowałby im minuty, a o nie w zeszłym roku czasem było ciężko.

Mo Soluade (ex Legia Warszawa) – Cafes Candelas Breogan (Hiszpania, 2. liga)

Mikołaj Witliński (ex Arka Gdynia) – Melilla Baloncesto (Hiszpania, 2. liga)

Aleksander Czyż (ex Anwil Włocławek) – Gries Oberhoffen BC (Francja, 2. liga)

Shawn King (ex BM Slam Stal Ostrów Wlkp.) – Denain ASC Voltaire (Francja, 2. liga)

RW