Z reprezentacji do Radomia – Marek Popiołek w HydroTrucku

Wieloletni współpracownik Mike’a Taylora oraz trener 2-ligowego KK Warszawa od najbliższego sezonu będzie asystentem Roberta Witki w Radomiu. Marek Popiołek będzie tez kontynuował pracę przy reprezentacji.

Jak oficjalnie w środę poinformował klub z Radomia, pierwszym asystentem trenera HydroTrucku Roberta Witki, będzie w sezonie 2019/2020 Energa Basket Ligi, pochodzący z Warszawy szkoleniowiec młodego pokolenia – Marek Popiołek.

30-letni Marek Popiołek, całą swoją karierę zawodniczą i trenerską związał z Warszawą. Wszystko rozpoczęło się od stołecznej Polonii. Potem, jako gracz uczestniczył w projektach: Polonia 2011, AZS Politechnika Warszawska, aż wreszcie trafił do UKS Gim 92 Ursynów, z którego wyrósł seniorski KK Warszawa. W tym ostatnim klubie, będąc czynnym zawodnikiem, zajął się na dobre trenerką, najpierw młodzieży, a ostatecznie również zespołu seniorów.

Mimo młodego wieku, Marek Popiołek jest już uznanym szkoleniowcem. Jego największym wyzwaniem jest praca dla reprezentacji Polski, gdzie początkowo odpowiadał za video i skauting, a obecnie pełni funkcję managera kadry narodowej seniorów. Będąc jednym z asystentów Mike’a Taylora, przeszedł z kadrą całą drogę, która doprowadziła biało-czerwonych na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Chinach.

Ponadto Marek Popiołek jest koordynatorem wszystkich młodzieżowych reprezentacji Polski, pełniąc tę funkcję z ramienia Polskiego Związku Koszykówki. Nowy trener HydroTrucku będzie oczywiście łączył pracę klubową z praca dla reprezentacji Polski.

– Mieliśmy już spotkanie robocze z trenerem Robertem Witką i na pewno pojawię się na rozpoczęciu zajęć klubowych w sierpniu. Rzecz jasna, udam się następnie z kadrą narodową do Chin na Mistrzostwa Świata i obyśmy jako drużyna, byli tam jak najdłużej. Po powrocie z mundialu, wrócę do obowiązków klubowych w Radomiu – informuje Marek Popiołek.

źródło: HydroTruck Radom

