Z Sopotu do Gdyni – Phil Greene IV zagra w Arce!

Doskonały strzelec i niezły obrońca – Amerykanin, który w końcówce sezonu pojawił się w Treflu, podpisał kontrakt z Arką. Phil Greene IV jest drugim nowym cudzoziemcem w Gdyni.

Phil Greene (26 lat, 188 cm) to absolwent uczelni St. John’s, na której spędził 4 lata. W ostatnim swoim sezonie zdobywał 13 punktów na mecz przy blisko 15 minutach gry. Po studiach próbował swoich sił w ligach letnich NBA (2015 – Toronto Raptors i 2018 Dallas Mavericks).

Przygodę z europejską koszykówką rozpoczął od Turcji, od zespołu Bandirma Kimizi, gdzie zdobywał rewelacyjne 18,1 punktów na mecz. Przez kolejne dwa lata występował na zapleczu ligi włoskiej, skąd przeniósł się do zespołu z Gaziantep, czyli ponownie Turcji.

Tam jednak rozegrał 9 spotkań i zaraz potem wylądował w Sopocie, gdzie miał być zbawieniem w walce o utrzymanie. W barwach Trefla Sopot zdobywał 15,9 punktu i rozdawał 3,6 asysty w 29 minut gry (8 meczów). Po grze w Polsce rozegrał jeszcze 3 spotkania dla HappyCasa Brindisi we Włoszech.

Greene to przede wszystkim łowca punktów i strzelec z dystansu. Za 3 punkty w PLK trafiał ze skutecznością 47%, czyli rewelacyjnie patrząc na to, jak ciężkie rzuty czasami oddawał. Dał się tez poznać jako dobry obrońca.

W Arce Amerykanin będzie zapewne wykorzystywany jako combo guard – zarówno grając z piłką w rękach i kreując partnerów, jak i (grając obok Krzysztofa Szubargi) będąc typowym strzelcem. Nie jest klasycznym rozgrywającym, ale z drugiej strony, James Florence też nim nie był.

Florence, MVP poprzedniego sezonu, w prawie 27 minut zaliczał średnio 4,5 asysty, gdy Greene 3,6 przy 29 minutach. Mając wokół siebie lepszych zawodników, Phil bez większego problemu powinien dobić do poziomu Florence’a, a może nawet zaliczać więcej asyst.

Amerykanin jest drugim zawodnikiem zagranicznym, jaki podpisał kontrakt z Arką. Do zespołu z Gdyni dołączyli już Devonte Upson (ex TBV Start Lublin) i Adam Hrycaniuk, a kontrakty przedłużyli Dariusz Wyka i Krzysztof Szubarga.

GS

