Z Torunia do EuroCup – Rob Lowery zagra w Grecji

Mający za sobą bardzo udany sezon (nie licząc finałów), Amerykanin Rob Lowery opuszcza Polskę i w nadchodzących rozgrywkach będzie grać w Grecji. Jego nowy klub to Promitheas Patras, który jest także uczestnikiem Eurocup.

Rob Lowery (31 lat, 188 cm) w finałach PLK był antybohaterem Polskiego Cukru Toruń. Grał co prawda z kontuzją, która tłumaczy jego brak skuteczności, jednak mimo wszystko od Amerykanina wymagano więcej. Lowery pudłował na potęgę i jeśli chodzi o skuteczność rzutów, to jego była jedną z najgorszych w historii finałowych występów.

Jednak nie można zapominać, że Rob przez cały sezon ciągnął zespół z Torunia. Był wyraźnym i pewnym liderem, który potrafił brać na siebie odpowiedzialność i trafiać bardzo ważne rzuty. Wystarczy powiedzieć, że Lowery był przecież jednym z najpoważniejszych kandydatów do nagrody MVP sezonu regularnego.

Toruńską przygodę Amerykanin zakończył z linijką na poziomie 12,8 punktu, 6,4 asysty i 3,7 zbiórki, w ponad 27 minut średnio spędzanych na parkiecie. W sumie, przez całe rozgrywki nie zawodził w rzutach z dystansu – 40,4% skuteczności za 3 punkty.

Dobry sezon zaowocował bardzo dobrą propozycją jaka przyszła z Grecji. W nowym sezonie Lowery założy koszulkę Promitheasu Patras, wicemistrza Grecji (dużo skorzystali na degradacji Olympiacosu, ale i tak w playoff pokonali m.in. AEK Ateny). W nadchodzących rozgrywkach Promitheas będzie występował w EuroCup, gdzie w losowaniu jest nawet umiejscowiony w pierwszym koszyku.

Wcześniej, inny zawodnik zagraniczny, który grał w poprzednim sezonie w Toruniu także znalazł nowy klub. Jest to Cheikh Mbodj, który zagra w Lidze Mistrzów w barwach zespołu z Pau-Orthez (grupa z Anwilem Włocławek).

