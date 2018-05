Za tydzień półfinały PLK – najpierw Stal z Polskim Cukrem

Przerwa niepotrzebnie długawa, ale warto poczekać – półfinały ekstraklasy zapowiadają się pasjonująco. Liga opublikowała oficjalny terminarz. Wszystkie mecze będą transmitowane w TV.

Poniżej podajemy szczegółowy terminarz (wymienione są godziny rozpoczęcia transmisji) – zapowiedzi serii i poszczególnych spotkań podamy przed samymi meczami.

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (2) – Polski Cukier Toruń (3)

mecz 1 (Ostrów Wlkp.) – 10 maja (czwartek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

mecz 2 (Ostrów Wlkp.) – 12 maja (sobota), godz. 20.00 – transmisja w Polsacie Sport Extra

mecz 3 (Toruń) – 15 maja (wtorek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 4 (Toruń) – 17 maja (czwartek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 5 (Ostrów Wlkp.) – 20 maja (niedziela), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

Anwil Włocławek (1) – Stelmet Enea BC Zielona Góra (4)

mecz 1 (Włocławek) – 11 maja (piątek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

mecz 2 (Włocławek) – 13 maja (niedziela), godz. 12.30 – transmisja w Polsacie Sport

mecz 3 (Zielona Góra) – 16 maja (środa), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 4 (Zielona Góra) – 18 maja (piątek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport

ew. mecz 5 (Włocławek) – 21 maja (poniedziałek), godz. 17.30 – transmisja w Polsacie Sport Extra

