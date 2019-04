Zaczyna się wielkie granie – znamy pary playoff NBA!

Już od soboty rusza najlepsza część sezonu za Oceanem. W pierwszej rundzie nie zabraknie świetnych pojedynków, jak choćby Boston – Indiana, Houston – Utah czy Portland – Oklahoma.

Gra się do 4 wygranych meczów. Na pierwszym miejscu drużyny z przewagą własnego parkietu. Pierwsze spotkania w najbliższą sobotę i niedzielę.

Wschód

(1) Milwaukee Bucks – (8) Detroit Pistons

(2) Toronto Raptors – (7) Orlando Magic

(3) Philadelphia 76ers – (6) Brooklyn Nets

(4) Boston Celtics – (5) Indiana Pacers

Zachód

(1) Golden State Warriors – (8) LA Clippers

(2) Denver Nuggets – (7) San Antonio Spurs

(3) Portland Trail Blazers – (6) Oklahoma City Thunder

(4) Houston Rockets – (5) Utah

