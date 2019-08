Zadar czy Włocławek? Spór o Tony’ego Wrotena

Słynny Amerykanin faktycznie zmienił zdanie i chce odejść z KK Zadar. Chorwacji klub informuje jednak, że Tony Wroten najpierw podpisał z nim kontrakt, który nadal pozostaje ważny.

W środę rano wybuchła prawdziwa bomba na rynku transferowym. Europejskie serwisy napisały, że bardzo blisko przejścia do Anwilu Włocławek jest były gracz NBA Tony Wroten. Sęk w tym, że kilka dni wcześniej, pozyskaniem Amerykanina chwalił się KK Zadar.

Chorwacki klub w środę po południu wydał oświadczenie. – W związku z olbrzymim zainteresowaniem kibiców i mediów naszym nowym graczem Tonym Wrotenem, chcemy wyjaśnić sytuację możliwie czytelnie – napisano we wstępie komunikatu, który w całości w języku chorwackim można znaleźć TUTAJ >>

Klub pisze na swojej stronie internetowej, że 4. sierpnia oficjalnie zawarł kontrakt z Tonym Wrotenem i uważa, że dokument ten jest nadal ważny. Potwierdza jednak, że 5. sierpnia rozpoczęły się „problemy komunikacyjne” zawodnikiem i jego przedstawicielami. Teraz klub oddaje sprawę do FIBA, aby „chronić swoje interesy”.

Ani KK Zadar nie podaje nazwy konkurencyjnego klubu w komunikacie, ani Anwil Włocławek w żaden sposób nie zajął w tej sprawie stanowiska. Po takim sporze i zgłoszeniu chęci odejścia raczej przesądzone jest, że Wroten nie pozostanie już w chorwackim klubie. Pytanie, jak szybko i na jakich zasadach, będzie mógł znowu być wolnym agentem.

PG