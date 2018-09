Zagraj w jednej drużynie ze swoim dzieckiem i mistrzem świata!

Ponad 60 rodzin, 3 gwiazdy polskiego sportu, 3 różne dyscypliny i to wszystko w jednym miejscu w Polsce! Już 7 października Warszawa będzie gospodarzem niezwykłego projektu, treningu łączącego elementy siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej!

Dzieci w wieku 9-13 lat wraz z rodzicami będą miały okazje poznać tajniki tych dyscyplin bezpośrednio od reprezentantów kraju: Marcina Lijewskiego, Krzysztofa Ignaczaka i Cezarego Trybańskiego. Bezpłatne zapisy trwają na www.szyjemysportnamiare.pl

– Dlaczego szyjemy sport na miarę? Nasz ogólnopolski projekt jest skierowany do wszystkich, dzieci i ich rodziców. Przez wiele lat mieliśmy okazję uczestniczyć w sporcie na najwyższym światowym poziomie, sport podarował nam wiele i ukształtował każdego z nas. Teraz pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem, inspirować dzieci i młodzież do regularnej aktywności oraz rozbudzić w ich sercach płomyczek sportowej zajawki – mówi odpowiedzialny w projekcie za siatkówkę, mistrz świata z 2014 roku, Krzysztof Ignaczak.

Pomysł, żeby we wspólnym treningu uczestniczyli rodzice razem ze swoimi dziećmi jest nowatorski w skali kraju.

Sportowa rodzina – coś więcej niż trening ojca z synem

To my trenerzy, nauczyciele i rodzice bierzemy pełną odpowiedzialność za aktywność fizyczną młodzieży, stwórzmy wspólnie odpowiedni przykład dla naszych dzieci.

– Pragniemy trafić do dzieci przez ich rodziców. Jeżeli dziecko widzi w domu odpowiednie wzorce, będzie je naśladować – wierzy Marcin Lijewski, ambasador piłki ręcznej w projekcie. – Dodatkowo nasz camp to niepowtarzalna okazja do spróbowania czegoś nowego. Jednocześnie na trzech boiskach, każdy z nas przeprowadzi zajęcia z siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, a wybór będzie należał do uczestników. Ćwiczenia dobieramy w takim sposób, aby był przystępne dla wszystkich, rodzice wraz z dziećmi będą współpracowali w parach wykonując różne zadania przypisane do kolejnych stacji. Tak więc, jeżeli zawsze chciałeś poznać dyscyplinę, którą widziałeś tylko w telewizji, albo nie wiesz co wybrać i chcesz spróbować wszystkiego, zapraszamy! – zachęca popularny Lijek.

– Przed pierwszym campem przyznaje, miałem lekką tremę. Ale po tym, jak zapisy rozeszły się dosłownie w chwilę, a Ergo Arena w Gdańsku wypełniła się sportową rywalizacją, upewniliśmy się, że jesteśmy potrzebni – wspomina były zawodnik NBA, promujący podczas campu koszykówkę, Cezary Trybański. – Zdecydowaliśmy, że drugim przystankiem w naszej podróży będzie Warszawa. Pomimo możliwości uprawiania sportu, jakie posiadają dzieci w stolicy, niewiele z nich wybiera regularne trening. Dzisiaj my trenerzy musimy rywalizować z elementami życia mobilnego, szybko dostępnego, gotowego na zawołanie. Posiadamy orliki, hale i inne obiekty, teraz przyszedł czas, żeby wziąć rodziców i ich dzieci za rękę i pokazać, po co ten sport tak na prawdę jest – zakończył ambasador.

Trening trzech dyscypliny pod okiem trzech specjalistów, to idealny plan na pierwszy październikowy weekend.

Drugi camp Szyjemy Sport Na Miarę – Sportowa rodzina zawita do Centrum Sportu Wilanów już 07.10, a pierwszy gwizdek został zaplanowany na godzinę 10.00.

Partnerami wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Dzielnica Wilanów.

Zgłoszenia są przyjmowane są na stronie www.szyjemysportnamiare.pl, a po więcej informacji zapraszamy na facebookowy profil Szyjemy Sport na Miarę. Nie czekaj, zapisz się ze swoim dzieckiem już dziś!