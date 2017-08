Zagramy z Kosowem – co na to Dardan Berisha?

Pukające do drzwi koszykarskiej Europy Kosowo dołączyło do Litwy i Węgier jako rywal reprezentacji Polski w grupie C kwalifikacji do Mistrzostw Świata, które w 2019 roku zostaną rozegrane w Chinach.

W najważniejszy meczu w historii koszykarskiego Kosowa 28 punktów, 4 zbiórki, 6 asyst i 3 przechwyty Dardana Berishy dały jego drużynie wygraną 75:69 z Estonią i pozwoliły zepchnąć na ostatnie miejsce w grupie Macedonię. Kosowo zagra dzięki temu w eliminacjach mistrzostw świata.

Były reprezentant Polski i zawodnik kilku klubów PLK (ostatnio Polfarmeks Kutno) w lutym znów wystąpi zatem w naszym kraju. Z pewnością będzie to szczególny pojedynek i dla samego zawodnika, i kibiców.

Mecze grupowe zostaną rozegrane w okienkach reprezentacyjnych. W systemie mecz i rewanż kadry zagrają w listopadzie 2017 roku, a także w lutym i w czerwcu 2018 r. Do kolejnej fazy awansują trzy najlepsze drużyny z grupy. W drugim etapie będziemy mieli tylko cztery sześciozespołowe grupy – wyniki z poprzednich meczów zostaną zachowane. Spotkania zostaną rozegrane we wrześniu i listopadzie 2018 roku oraz w lutym 2019 roku. Do Mistrzostw Świata zakwalifikują się po trzy najlepsze drużyny w grupie (łącznie 12 zespołów).

W grupie, z której 3 najlepszymi drużynami możemy zmierzyć się w kolejnej fazie są: Włochy, Chorwacja, Rumunia i Holandia.

Kwalifikacje do EuroBasketu w 2021 roku rozpoczną się zaraz po Pucharze Świata – w listopadzie 2019 roku. Kolejne okienka na mecze reprezentacji zaplanowane są na luty i listopad 2020 roku oraz na luty 2021 roku.

Terminarz kwalifikacji do MŚ w Chinach:

23 listopada 2017 r.: Polska – Węgry

26 listopada 2017 r: Litwa – Polska

23 lutego 2018 r.: Polska – Kosowo

26 lutego 2018 r.: Węgry – Polska

28 czerwca 2018 r.: Polska – Litwa

1 lipca 2018 r.: Kosowo – Polska

