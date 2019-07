Zaległości? Cleveland Melvin przypomina się Dąbrowie

Amerykański koszykarz publicznie wyraził swoje niezadowolenie z kontraktów podpisywanych przez MKS przed sezonem. Według niego, klub z Dąbrowy powinien najpierw zapłacić mu zaległą pensję.

Po wielu tygodniach ciszy, borykający się z problemami organizacyjnymi, MKS Dąbrowa zaczął informować w ostatnich dniach o budowie składu na nowy sezon. Przystąpił też do procedury licencyjnej, składając niezbędne dokumenty.

Cleveland Melvin, do niedawna koszykarz MKS-u, na Twitterze napisał w piątkowy wieczór, że nie powinno to mieć miejsca, dopóki klub nie spłaci zaległości. Już przy okazji poprzednich sezonów, szereg koszykarzy – polskich i zagranicznych – publicznie zwracało uwagę na zaległości wobec nich w Dąbrowie. Wyroki wydawał także trybunał BAT.

„Nie rozumiem, jak MKS może kontraktować następnych graczy, skoro ewidentnie nie zapłacił mi dotąd reszty wynagrodzenia za poprzedni sezon” – napisał Melvin.

RW