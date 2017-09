Żalgiris nie zwolni Litwinów na mecz z Polską

Mistrz Litwy i uczestnik Euroligi poinformował, że nie pozwoli swoim graczom wystąpić w reprezentacji podczas tzw. okienek FIBA. Prawdopodobnie w listopadzie zagramy po prostu z Litwą B.

Już wcześniej wiadomo było, że w listopadowym terminie (gramy mecz 26.11) nie będzie można sięgnąć po zawodników z NBA. Trzej najlepsi gracze obecnej Litwy grają zaś za Oceanem – Mindaugas Kuzminskas, Jonas Valanciunas i Domantas Sabonis, więc ich zabraknie z definicji.

O kategorycznej odmowie klubu z Kowna poinformował w czwartek jego prezes, Paulius Motiejunas. – Prędzej czy później koszykówka i biznesowa logika wygrają z siłą FIBA – dodał przy okazji.

Oznacza to, że reprezentacja naszych sąsiadów nie będzie mogła skorzystać z takich graczy, jak Edgaras Ulanovas, Arturas Milaknis i Antanas Kovaliauskas. Do listy nieobecnych być może trzeba będzie dodać – również grających w Eurolidze – Jonasa Maciulisa z Realu Madryt*, Lukasa Lekaviciusa z Panathinaikosu Ateny i Mantasa Kalnietisa z Armani Mediolan. Dałoby to już brak 9 podstawowych graczy w reprezentacji, a nie wiadomo przecież, jak będzie wygląda sprawa z zawodnikami ligi chińskiej, co dotyczy kolejnej litewskiej gwiazdy – Donatasa Motiejunasa.

Zanosi się na to zatem, że 26 listopada Polska zagra eliminacyjny mecz na Litwie z rezerwami tego kraju. Wojna pomiędzy FIBA i Euroligą powoduje, że międzynarodowe rozgrywki stają się kompletnie bez sensu.

RW

*Prezes hiszpańskiej federacji Jorge Garbajosa mówił kilka dni temu optymistycznie, że grające w hiszpańskiej ACB kluby Euroligi (dotyczy to więc także Adama Waczyńskiego) będą zwalniać graczy na mecze reprezentacji, ale nie ma jeszcze stanowisk samych klubów.

