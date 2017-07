Zamienił Kamyk Adamsa na Trojana

Jarosław Trojan, 24-letni środkowy będzie uzupełnieniem podkoszowej rotacji Rosy Radom. Klub poinformował o dwuletnim kontrakcie.

Rosa poważnie przymierzała się do powtórnego zatrudnienia Kima Adamsa, ale zadomowiony w Radomiu koszykarz postawił zakończyć barwną karierę sportową. Jego następcą w roli rezerwowego środkowego będzie Jarosław Trojan (207 cm.), ostatnio grający epizody w Starcie.

W ubiegłym sezonie, w barwach zespołu z Lublina, Trojan występował średnio przez 12 minut w meczu, notując statystyki na poziomie 3.4 punktu oraz 3.2 zbiórki. Trafiał średnio 48.7% rzutów z gry oraz 57.8 % wolnych. Jak na zawodnika operującego pod samym koszem, nie są to wartości imponujące. Rosa będzie jednak z pewnością dobry miejscem, by powalczyć o więcej minut i lepsze cyferki – trener Wojciech Kamiński nie ma problemu z dawaniem szans rodzimym graczom.

Rosa w zeszłym sezonie znaczącą część swego budżetu przeznaczyła na środkowego Darnella Jacksona, co okazało się niezbyt trafioną inwestycją. Tym razem ciężar największych wydatków przesunął się na polskich graczy obwodowych, kosztem pewnych ograniczeń w strefie podkoszowej. Duet Igor Zajcew – Jarosław Trojan na tle konkurencji z ligowej czołówki nie wypada zbyt imponująco.

Skład Rosy Radom na sezon 2017/2018: Daniel Szymkiewicz, Filip Zegzuła, Marcin Piechowicz, Kevin Punter, Michał Sokołowski, Maciej Bojanowski, Łukasz Bonarek, Patrik Auda, Szymon Szymański, Igor Zajcew i Jarosław Trojan.

