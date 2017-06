„Zamoj” jest ze złota – rekordowe, dziewiąte mistrzostwo!

Sześć razy z Prokomem, trzy razy ze Stelmetem – Przemysław Zamojski zostawił w tyle największe sławy polskiego basketu, m.in. Adama Wójcika i Macieja Zielińskiego.

Nie jest taką gwiazdą, jakimi byli ci, których właśnie zdystansował, ale kariera „Zamoja” ułożyła się dla niego wyśmienicie. Najpierw zbierał doświadczenia w Prokomie, gdzie najpierw grał mało, bo był młodym zawodnikiem w zespole gwiazd, a potem ze względu na kontuzje. Ale złote medale kolekcjonował – w 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku.

Po dwuletniej przerwie od triumfów przeszedł do Zielonej Góry już jako gracz doświadczony, reprezentant Polski, specjalista od obrony i rzutów za trzy, czyli potrzebny w każdej klasowej drużynie tzw. 3 and D.

Ze Stelmetem Przemysław Zamojski zdobył właśnie trzeci tytuł z rzędu (2015, 2016, 2017) – znów po bardzo solidnym sezonie. Zdobywał w nim średnio 9,2 punktu trafiając 43 proc. rzutów za trzy, mimo złamanej ręki wrócił na play-off w dobrej formie.

W finale „Zamoj” rzucał po 8,8 punktu, w ostatnim meczu nr 5 zdobył 11 „oczek” i kilka razy poderwał zespół w trudnym momencie. I to jego dobitka rzutu Łukasza Koszarka na 84:79 niespełna minutę przed końcem, ostatecznie podcięła skrzydła rywalom.

I tak 31-latek z Elbląga dopisał kolejny rozdział do pięknej historii – zostawił za sobą Adama Wójcika i Macieja Zielińskiego (po 8 tytułów), już wcześniej wyprzedził Filipa Dylewicza, Dariusza Zeliga i Andrzeja Pstrokońskiego, do których ze swoim siódmym złotem dołączył właśnie Adam Hrycaniuk.

