Žan Tabak w Stelmecie – ze szczytów do Zielonej Góry

Sławny Chorwat za sterami Stelmetu Enei BC. Zespół z Zielonej Góry w nadchodzących rozgrywkach poprowadzi Žan Tabak, który w przeszłości był także trenerem Trefla Sopot.

– Jutro do Zielonej Góry ma przybyć 49-letni Chorwat Żan Tabak, który, według ciągle nieoficjalnych informacji, poprowadzi Stelmet ENEA BC – podało Radio Zielona Góra, powołując się na źródła w klubie. Podobne informacje można znaleźć też w serwisie Sportowe Fakty.

Žan Tabak (49 lat) jest sławą europejskiej (chorwackiej) koszykówki lat 90. Ma za sobą grę w NBA (nawet mistrzostwo), a także bogatą karierę w Europie. Razem z reprezentacją Chorwacji zdobywał także srebro na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (te z pamiętnym Dream Teamem).

Rozpoczynał karierę w Jugoplastice Split, gdzie razem z Tonim Kukočem i Dino Radią trzy razy z rzędu wygrywał Euroligę (1989-91). Przed wyjazdem do NBA grał jeszcze w Libertasie Livorno i Olimpii Mediolan.

Za oceanem grał dla 4 klubów – Houston Rockets (mistrzostwo), Toronto Raptors, Boston Celtics i Indiana Pacers. W NBA spędził ponad 5 lat (od 1994 do 2001 z przerwą na grę w Fenerabhce). Karierę kończył w Hiszpanii – kolejno Real Madryt, Joventut Badalona i Unicaja Malaga (2005 koniec kariery).









Jako trener pracował także na Półwyspie Iberyjskim. Był asystentem w Realu (2006-2009) i Cajasol Sevilli (2009-2011). Potem spróbował sił jako pierwszy trener – najpierw Sant Josep Girona, potem Trefl Sopot (2012) i w końcu Baskonia.

Wrócił potem jako asystent do Realu na dwa sezony. Ostatnie lata to praca jako pierwszy szkoleniowiec w Fuenlabradzie, Maccabi Tel Aviv i Betisie Sevilla – tam jednak pracę skończył pracę w 2017 i od tego czasu był tylko analitykiem telewizyjnym. Kolejnym przystankiem Chorwata będzie ponownie Polska.

Tabak zastąpi na stanowisku trener Igora Jovovicia, który pomimo ważnego kontraktu, nie będzie już dalej prowadził zespołu. Czarnogórzec w poprzednim sezonie zajął ze Stelmetem 4. miejsce w lidze, choć przed ostatnim spotkaniem wszystko wskazywało na to, że to jego zespół będzie cieszył się z brązu.

Porażkę z Arką w decydującym meczu o 3. miejsce można z perspektywy czasu nazwać gwoździem do trumny Jovovicia, choć przez cały sezon ciężko było o głosy zadowolenia z jego pracy. Występy w lidze VTB też wypadły bardzo blado. Tym razem w Zielonej Górze sięgnięto po bardziej znane nazwisko, które raczej już nie nazwiemy trenerskim eksperymentem, jak w przypadku Jovovicia. Szkoleniowca z CV, w którym są euroligowe marki takie jak Maccabi i Baskonia, w naszej lidze od dawna nie było.

GS