Zardzewiały karabin Dardana Berishy

Czołowy strzelec PLK ma totalną zapaść w ataku – w ostatnich czterech meczach trafił tylko 25 proc. rzutów z gry, z dystansu jest jeszcze gorzej. Polfarmex przegrywa mecz za meczem, światełka w tunelu nie widać.

Przed świętami rzucił 38 punktów z Polskim Cukrem Toruń, potem zdobył 31 z Treflem Sopot. Po przerwie i krótkim wyjeździe do Kosowa, Dardan Berisha wrócił odmieniony – w czterech kolejnych spotkaniach zdobył w sumie tylko 36 punktów.

W środę, z Miastem Szkła Krosno – zaledwie 3, co jest jego najgorszym wynikiem w sezonie. Polfarmex przegrał 65:75, była to jego 10. porażka z rzędu.

Ale mało tego, że Berisha nie zdobywa punktów – reprezentant Kosowa po prostu pudłuje na potęgę! 5/19 z Siarką, 4/14 z Polpharmą, teraz 0/9 z Miastem Szkła. Tylko z Kingiem Szczecin miał 3/5, ale wtedy grał inaczej – jakby sam szukał odmiany, jakby myślał, że zmieniając styl gry pomoże drużynie i sobie. Też się nie udało.

Po świętach Berisha ma zatem 12/47 z gry, czyli fatalne 25 proc. skuteczności. Jeszcze gorzej wygląda to, jeśli chodzi o trójki, jego ulubioną broń – 0/10, 1/10, 2/4 i 0/6 składają się na 3/30 w czterech meczach. 10 proc. skuteczności!

Na święta Berisha wyjeżdżał z drobnym urazem biodra, brał zastrzyki, ale nie przeszkodziło mu to w występach. 28-letni generalnie strzelec gra tak, jak grał – z piłką w rękach szuka pozycji do rzutu, często z dystansu. W końcówce meczu z Krosnem widać było jednak, że Berisha nie forsował swoich akcji, choć Polfarmex gonił i potrzebował punktów.

W Kutnie ostatnio kilka rzeczy się zmieniło – Jarosława Krysiewicza zastąpił Krzysztof Szablowski, do drużyny doszedł D.J. Thompson, wyzdrowiał Grzegorz Grochowski. To trochę zmieniło rotację na obwodzie, w dwóch ostatnich meczach Berisha spędzał na boisku mniej minut niż zwykle – 22 z Kingiem, 25 z Miastem Szkła.

Nie zmienia się tylko jedno – Polfarmex jak przegrywał, tak przegrywa. Fatalna seria została wydłużona do 10 spotkań, zespół z Kutna jest na 15. miejscu w tabeli z bilansem 3-12 – takim samym, jak będący na spadkowym miejscu TBV Start Lublin.

ŁC