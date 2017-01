To nie żart, to „Żar” – ósma wygrana z rzędu Miami Heat!

Nie uwierzycie – zespół z Florydy ma najdłuższą obecnie serię zwycięstw w NBA. W poniedziałek Miami Heat pokonali 104:96 Brooklyn Nets.

To są buty gwiazd NBA – możesz takie mieć >>

Te osiem zwycięstw to najdłuższa w tej chwili, ale też czwarta najlepsza seria w tym sezonie NBA – więcej wygranych z rzędu mieli tylko Golden State Warriors (12), Houston Rockets (10) i San Antonio Spurs (9).

Heat w tym gronie wyglądają jak żart. Przez długie tygodnie zespół trenera Erika Spoelstry leżał na dnie Wschodu, przetrzebiony kontuzjami przegrywał kolejne mecze. Do czasu. Gdy większość graczy wróciła do gry, Miami zaczęło wygrywać.

I o ile w poniedziałek Heat pokonali najgorszych w NBA Nets (20 punktów zdobył Goran Dragić, a Dion Waiters dodał 19), tak przecież wcześniej wygrywali m.in. z Houston Rockets, Golden State Warriors czy Chicago Bulls. W tej chwili mają bilans 19-30 i poszli do góry jak Philadelphia 76ers (18-29).

Do play-off wciąż daleko – Charlotte Hornets na ósmej pozycji mają bilans 23-25 – ale nie jest to już sytuacja beznadziejna. – Jesteśmy pokorni. Jesteśmy głodni. Będziemy ciężko pracować – mówi Waiters, który podobnie jak Dragić jest ostatnio w bardzo dobrej formie. Przed spotkaniem z Nets Waiters odebrał nagrodę dla Gracza Miesiąca na Wschodzie.

W środę Heat podejmują Atlanta Hawks, z którymi dotychczas przegrali w tym sezonie oba spotkania. Brzmi jak wyzwanie.

TISSOT – Niezwykła kolekcja zegarków dla fanów NBA >>