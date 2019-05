Zasłużone! Mantas Cesnauskis nadal trenerem Czarnych

Po rewelacyjnych wynikach w drugiej połowie sezonu i zdobyciu brązowego medalu 1. ligi w Słupsku nie mieli wątpliwości – Mantas Cesnuaskis także w sezonie 2019/20 poprowadzi STK Czarnych Słupsk.

Czarni – od połowy sezonu pod wodzą Mantasa Cesnauskisa – nie tylko zaliczyli bardzo udaną rundę rewanżową, ale zrobili też świetne wrażenie w playoff – w półfinale mocno powalczyli z FutureNet Śląskiem, przegrywając zaledwie 2:3. W rywalizacji o brąz okazali się lepsi 2:0 od Rawlplug Sokoła Łańcut. Zadomowiony w Polsce Litwin, były gracz zespołu ze Słupska, bardzo pozytywnie rozpoczyna karierę trenerską.

Treść oficjalnego komunikatu STK Czarnych Słupsk:

„Świetna wiadomość na początek rozpoczynającego tygodnia. Klub STK Czarni Słupsk po zakończonym sezonie 2018/2019 zdecydował się przedłużyć kontrakt z Mantasem Cesuaskisem na stanowisku pierwszego trenera. W poniedziałek obie strony podpisały umowę.

Tym samym trener wspólnie z zarządem rozpoczynają budowę zespołu na sezon 2019/2020. O kolejnych podpisanych kontraktach będziemy informować już niedługo.”

