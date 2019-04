Zawodnik na poważnie – Łukasz Kolenda świetny w derbach

Łukasz Kolenda na tle Arki Gdynia, czyli lidera tabeli PLK, wyglądał w środę nie jak nastolatek, ale jak doświadczony i świadomy swoich umiejętności zawodnik. Rozgrywający Trefla zdobył 20 punktów, miał 5 asyst i wymusił aż 8 fauli.

Brak Ovidijusa Varanauskasa i Iana Bakera zmusił trenera Marcina Stefańskiego do gry praktycznie przez cały mecz Łukaszem Kolendą na pozycji rozgrywającego. Jeszcze nastoletni obwodowy zagrał swój najlepszy mecz w tym sezonie i to przeciwko liderowi tabeli i lokalnemu rywalowi.

Łukasz Kolenda był bliski poprowadzenia Trefla do sensacyjnego zwycięstwa nad Arką. Zdobył 20 punktów, rozdał 5 asyst i miał tylko 2 straty w 36 minut gry. Łukasz był bardzo aktywny i jednocześnie agresywny w grze z piłką, co przełożyło się na 8 wymuszonych fauli i aż 8 wizyt na linii rzutów wolnych – wszystkie celne.

20 punktów to drugi najlepszy wynik Łukasz w tym sezonie i w ogóle w jego karierze w PLK. Wcześniej, 9 lutego przeciwko HydroTruckowi Radom zdobył 21 oczek.

Do końca sezonu zostały już tylko dwa spotkania i wszystko wskazuje na to, że Kolenda zakończy te rozgrywki z dwucyfrową średnią zdobywanych punktów. Aktualnie wynosi ona 10 punktów, za 3 trafia na 31,5% skuteczności, natomiast z gry 35,5%. Oba te wskaźniki z kolejnymi sezonami powinny iść znacznie w górę.

Serwis WP Sportowe Fakty informował ostatnio, że Łukasz Kolenda zgłosi się do tegorocznego draftu NBA. Nawet jeśli to tylko zabieg czysto marketingowy, a Łukasz ostatecznie wycofa się z draftu, to warto jest powalczyć o szum wokół swojego nazwiska, czy zjawić się na campach organizowanych przez NBA.

Łukasza czeka pracowite lato. Jest liderem kadry U20, która w lipcu zagra turniej Dywizji A w Izraelu, a i jego wyjazd z seniorami do Chin nie jest przecież wcale takie niemożliwy. Największym zmartwieniem, paradoksalnie, może być to, gdzie zagra w przyszłym sezonie klubowym. Trefl jest w fatalnym położeniu, ma spore szanse na spadek z ligi, a Kolenda w Sopocie ma jeszcze obowiązujący kontrakt.

