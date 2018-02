Zaza Pachulia chciał uszkodzić też Westbrooka? Gracze oskarżają

Znany z niebezpiecznej gry gruziński środkowy podczas meczu Warriors – Thunder upadł na Russella Westbrooka. Rywale oskarżają go o umyślną próbę spowodowania kontuzji.

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>

W 3.. kwarcie meczu w Oakland, Westbrook wchodził pod kosz, a potem skakał do zbiórki, rywalizując z Nickiem Youngiem. W efekcie obaj przewrócili się na parkiet. Pachulia podbiegł, zatrzymał się, a potem upadł na nogi leżącego zawodnika.

Po meczu wściekły lider Thunder, w niezbyt grzecznych rozmowach z dziennikarzami, oskarżał Pachulię o chęć spowodowania kontuzji. Nieoczekiwanie wsparcia udzielił mu Kyrie Irving, który napisał na Instagramie, że liga powinna coś z tym zrobić. – Doskonale wiedział, gdzie upadnie. Znacie jego historię – dodaje Paul George.

Sam Zaza odmówił komentarza w tej sprawie, nazywając oskarżenia „dziecięcymi”.

Obaj gracze mieli już utarczki między sobą, a Gruzin zaliczał już faule „flagrant” za brutalną grę przeciwko Westbrookowi. Najgłośniejsza jest oczywiście sprawa incydentu z Kawhim Leonardem w ubiegłym playoff. Po kontuzji gracza Spurs, wywołanej przez Pachulię, trener Gregg Popovich wprost oskarżał go w mediach o celowe, niebezpieczne działania.

Jak Wy oceniacie ten przypadek? Było specjalnie czy jednak wywrócił się niechcący?

Koszulki, buty, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>