Zbiórka kibiców w Słupsku – celem 190 tys. dla Czarnych

Specjaliści z Fans4Club pomogą klubowi zorganizować crowfundingową akcję wśród fanów, która ma umożliwić drużynie start w przyszłym sezonie PLK.

Pierwszy etap akcji nazwanej „Mamy swoją Energię” potrwa do 15 lipca – wtedy klub musi wysłać do PLK wszystkie dokumenty licencyjne. Jeśli Czarnym uda się zebrać środki na pierwszy cel, klub przystąpi do realizacji drugiego.

W skrócie – akcja będzie polegała na tym, że fani Czarnych będą mogli wybierać gadżety z bogatej puli (np. koszulki, bluzy, kubki), a potem dokonywać płatności na rzecz klubu.

Celem projektu jest zebranie kwoty 190 tys. złotych, która wraz z gwarancjami i zabezpieczeniami finansowymi jakie klub już posiada, pozwoli Czarnym spełnić podstawowe wymogi licencyjne PLK.

