Ze Stargardu do Słupska – Wojciech Fraś w Czarnych

Zespół Mantasa Cesnauskisa znów montuje silny skład. Tym razem STK Czarni poinformowali, że kontrakt z klubem ze Słupska podpisał Wojciech Fraś, który ostatnio grał w PLK w barwach Spójni Stargard.

STK Czarni z impetem rozkręcają karuzelę transferową w 1. lidze. Dzień wcześniej poinformowali o zatrudnieniu Damiana Janiaka, najlepszego strzelca Kotwicy Kołobrzeg (więcej na ten temat TUTAJ>>). W środę ogłosili kolejny transfer.

Wojciech Fraś (28 lat, 202 cm) najczęściej gra na pozycji silnego skrzydłowego, jest wychowankiem Korony Kraków. Przez większość kariery grał w 1. lidze, m.in. w klubach z Pruszkowa, Bydgoszczy i Gliwic. Ostatnie 3 lata to Spójnia Stargard. W niedawno zakończonym sezonie PLK spędzał na boisku średnio po niecałe 12 minut, notował 3.2 pkt. oraz 3 zbiórki na mecz, trafiał 44% rzutów z gry.

Jak poinformował klub ze Słupska, Fraś podpisał roczny kontrakt. STK Czarni zakończyli sezon na, zaskakująco dobrym, 3. miejscu. Sporo wskazuje na to, że także w następnych rozgrywkach powinni być drużyną z pierwszoligowej czołówki.

RW

