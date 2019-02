Żelazne nerwy Jokicia – hit Zachodu dla Denver

Nuggets już trzeci raz z rzędu pokonali Thunder (121:112), między innymi dzięki pewnej ręce Nikoli Jokicia z rzutów wolnych. Serb po raz kolejny rozegrał znakomite spotkanie – łącznie zdobył aż 36 punktów, miał 10 asyst i 9 zbiórek.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden gra jak MVP >>

Nie ma najbardziej sportowej sylwetki, nie jest atletą i podkoszowym dominatorem, który urywałby obręcze, ale ma mnóstwo czystego talentu i umiejętności. Nikola Jokić każdym meczem udowadnia, że koszykówka nie jest tylko dla szybkich i skocznych, ale przede wszystkim dla inteligentnych i zespołowych zawodników.

Ostatniej nocy po raz kolejny był liderem swojego zespołu, a jego Nuggets ograli na szczycie Konferencji Zachodniej Oklahoma City Thunder, 121:112. Jokić zdobył 36 punktów, miał 10 asyst i 9 zbiórek. Gdy goście gonili w końcówce, trafił 5 z 6 rzutów wolnych, podtrzymując przewagę zespołu z Denver.

Serbski środkowy prowadzi swój zespół do miejsca w TOP2 Zachodu. Nic dziwnego, że podczas meczu kibice z Denver wykrzykiwali MVP w kierunku Nikoli. W całym sezonie ma średnie na poziomie 20,7 punktu, 10,7 zbiórki i 7,7 asysty.

Nuggets mają bilans 42-18 i tracą jedno zwycięstwo do liderów Konferencji Zachodniej, Golden State Warriors. Po powrocie do gry Isaiah Thomasa skład Denver jest bardzo szeroki, a przecież nie można zapominać, że w przyszłym sezonie na parkiet prawdopodobnie wybiegnie Michael Porter Jr, czyli pierwszorundowy wybór w drafcie Nuggets z tego roku, który gdyby nie kontuzja był typowany do TOP3 draftu.

To już piąte zwycięstwo z rzędu Nuggets i trzecie w tym sezonie z Thunder. Kolejny mecz rozegrają u siebie z Utah Jazz.

