Zeljko Sakić w Stelmecie – skrzydło coraz bogatsze

Doświadczony silny skrzydłowy z Chorwacji został nowym zawodnikiem Stelmetu Enei BC Zielona Góra. Zeljko Sakić ostatnio występował w lidze rumuńskiej.

Željko Šakić (30 lat, 204 cm) występuje na pozycji skrzydłowego. Twardy, wyrachowany zawodnik, opierający grę o boiskowe cwaniactwo i dobre czytanie wydarzeń na boisku.

W ostatnim sezonie był jednym z liderów rumuńskiej drużyny U-BT Cluj Napoka, która grała także w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Wystąpił w 58 spotkaniach swojej drużyny, tylko dwóch z nich nie zaczynał w pierwszej piątce. Notował 12.6 punktów, 6.3 zbiórki i 2.6 bloku. Średnio przebywał 26 minut na parkiecie.

– Po odejściu Edo Murica szukaliśmy gracza pod kosz. Zeljko Sakic był wolnym graczem i chce chce być częścią naszego systemu. Jest doświadczonym i wszechstronnym zawodnikiem. To nowoczesna czwórka, która potrafi grać tyłem i przodem do kosza, dobrze rzuca także za trzy punkty. Ma wysokie boiskowe IQ. Potrafi świetnie czytać grę. Poza tym to charakter walczaka, który nie lubi przegrywać – mówi trener Stemetu Igor Jovović, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Sakić do Rumunii przeniósł się z Cibony Zagrzeb. Wcześniej występował też w bułgarskim Lukoil Academic Sofia i hiszpańskiej Manresie. Zagrał dotąd w 13 meczach reprezentacji Chorwcaji. W 2016 r. został wybrany najlepszym graczem ligi bułgarskiej. W lidze rumuńskiej został wybrany do pierwszego zespołu rozgrywek.

Jak informuje Stelmet, kontrakt z Zeljko Sakicem podpisano na sezon 2018/2019. Nowy gracz w czwartek przejdzie badania medyczne i zadebiutuje w piątkowym spotkaniu kontrolnym przeciwko EWE Baskets Oldenburg.

Budowanie szerokiej kadry w Zielonej Górze, przy obciążeniach związanych z PLK i VTB wydaje się w pełni zrozumiałe. Rywalizować o minuty w składzie na czwórce będą: Boris Savović, Jarosław Mokros, Mindaugas Kacinas i właśnie Zeljko Sakić.

