Kto zgarnie MVP? – Kawhi Leonard faworytem

Russell Westbrook, obecny MVP, dopiero na czwartym miejscu w notowaniu bukmacherów. Największe szanse na tytuł najlepszego gracza sezonu ma lider San Antonio Spurs.

Sezon 2017/18 w NBA rusza już za kilka tygodni, do rozgrywki przygotowują się więc także bukmacherzy. Są już dostępne kursy na to, kto zgarnie statuetkę dla najlepszego zawodnika rundy zasadniczej.

Oto czołowa dziesiątka notowań UNIBET oraz dodatkowe, ciekawe nazwiska:

Kawhi Leonard – 5.00

LeBron James – 5.50

Kevin Durant – 5.50

Russell Westbrook – 8.00

James Harden – 11.00

Giannis Antetokounmpo – 13.00

Stephen Curry – 171.00

Kyrie Irving – 21.00

Anthony Davis – 23.00

John Wall – 29.00

***

Joel Embiid – 67.00

Damian Lillard – 81.00

Kristaps Porzingis – 151.00

Marc Gasol – 251.00

Lonzo Ball – 501.00

